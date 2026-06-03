Росіяни атакували Херсонщину дронами та артилерією, є поранені

Російські війська вдарили з артилерії по Таврійському Тягинської громади і поранили чоловіка, також є постраждалі внаслідок дронових та артилерійських атак у Херсоні та внаслідок атаки дрона неподалік селища Велика Олександрівка.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Херсонська ОВА у Телеграмі.

Зазначається, що близько 09:30 росіяни вдарили з артилерії по Таврійському. Поранень зазнав 35-річний чоловік, у нього — мінно-вибухова та закрита черепно-мозкова травми, струс головного мозку, контузія, осколкові поранення ноги, а також опіки рук. Бригада «швидкої» доставила постраждалого до лікарні у середньому стані тяжкості.

За даними ОВА, близько 09:50 російські терористи атакували цивільне авто неподалік Великої Олександрівки. Через влучання БпЛА вибухову травму, а також опіки обличчя, шиї, голови та рук дістав 54-річний чоловік. Постраждалого госпіталізували.

Також, як інформує ОВА, орієнтовно о 13:30 росіяни вкотре атакували Дніпровський район Херсона з БпЛА. Внаслідок атаки мінно-вибухові травми дістали 56-річний чоловік та 40-річна жінка.

Крім того, за даними ОВА, вдень росіяни вкотре атакували Корабельний район Херсона, внаслідок чого руйнувань зазнав один з приватних житлових будинків.

Також до лікарні доставили чоловіка, який 3 червня вдень потрапив під російський артилерійський обстріл Корабельного району. 41-річний херсонець дістав вибухову травму та поранення ока. Потерпілого ушпиталили для надання подальшої допомоги.

Меддопомога знадобилась 47-річному мешканцю селища Білозерка, який постраждав внаслідок обстрілу селища 2 червня. Чоловік дістав мінно-вибухову травму та перелом ноги. Потерпілого ушпиталили.

До лікарні звернувся 91-річний чоловік, який потрапив під російський обстріл Корабельного району Херсона 29 травня. Херсонець отримав мінно-вибухову травму, контузію та струс головного мозку.

Як повідомляв Укрінформ, російські війська обстріляли з артилерії селище Комишани на Херсонщині, загинула літня жінка. Також 3 червня росіяни атакували житлові квартали Херсона дронами, внаслідок чого загинув чоловік, є поранені.

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