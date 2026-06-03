У Миколаєві помер у лікарні чоловік, поранений під час нічної атаки РФ

У Миколаєві помер у лікарні чоловік, який зазнав тяжких поранень під час нічної атаки РФ.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Укрінформ. “На жаль, у лікарні помер 65-річний чоловік, який дістав тяжкі поранення внаслідок нічної атаки “шахедів” на Миколаїв”, - написав Кім. Він висловив співчуття рідним і близьким загиблого. Читайте також: У Сумському районі дрон влучив у будинок - загинув чоловік, поранена його 84-річна мати Як повідомлялося, російські війська вночі атакували Миколаївщину ударними дронами, в обласному центрі важко поранений 65-річний чоловік. Фото ілюстративне