Три удари поспіль: росіяни атакували Дніпровський район - шестеро поранених

Російські війська втретє поспіль атакували Дніпровський район. Поранень зазнали шестеро людей.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Укрінформ.

«Ворог завдав повторного удару по Дніпровському району. Медична допомога знадобилася вже шістьом людям», - написав він.

За даними Ганжі, п'ятеро госпіталізовані, троє з них – у важкому стані.

Раніше він повідомляв, що перед цим росіяни двічі вдарили по Дніпровському району, поранивши двох людей та спричинивши пожежу на складах торговельної мережі.

«Двоє людей дістали поранень через атаку росіян на Дніпровський район. Це 34-річна жінка і 53-річний чоловік. Обох у важкому стані доправили до лікарні», - написав Ганжа у Телеграмі.

Згодом Ганжа повідомив, що зайнялися склади однієї з торговельних мереж.

Як повідомлялося, у Дніпрі через ракетну атаку 2 червня знищені близько 100 квартир.

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