Миколаїв отримав від німецьких партнерів 30 зарядних станцій

Миколаїв отримав від німецьких партнерів з Федерального агентства технічної допомоги 30 портативних зарядних станцій Singo 2000 Plus.

Про це повідомила в Телеграмі Миколаївська міська рада з посиланням на Агенцію розвитку Миколаєва, передає Укрінформ.

“Миколаїв отримав 30 портативних зарядних станцій Singo 2000 Plus. Це чергова партія допомоги від наших надійних німецьких друзів з Федерального агентства технічної допомоги (THW)”,- йдеться в повідомленні.

У міськраді зазначили, що такі станції стануть незамінними там, де потрібна швидка та мобільна енергія: вони мають велику ємність, підтримують одночасну зарядку багатьох пристроїв і можуть працювати як джерело живлення для критичного обладнання.

Особливо важливою ця допомога буде під час осінньо-зимового періоду.

У міськраді уточнили, що зарядні станції будуть розподілені відповідно до потреб міста.

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Як повідомляв Укрінформ, Херсонська громада отримала від Словаччини в межах ініціативи "Тепло для України" генератори та зарядні станції, що посилить стійкість міста в умовах постійних російських атак.

Фото: Миколаївська міськрада