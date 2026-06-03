Миколаїв отримав від німецьких партнерів 30 зарядних станцій
Про це повідомила в Телеграмі Миколаївська міська рада з посиланням на Агенцію розвитку Миколаєва, передає Укрінформ.
“Миколаїв отримав 30 портативних зарядних станцій Singo 2000 Plus. Це чергова партія допомоги від наших надійних німецьких друзів з Федерального агентства технічної допомоги (THW)”,- йдеться в повідомленні.
У міськраді зазначили, що такі станції стануть незамінними там, де потрібна швидка та мобільна енергія: вони мають велику ємність, підтримують одночасну зарядку багатьох пристроїв і можуть працювати як джерело живлення для критичного обладнання.
Особливо важливою ця допомога буде під час осінньо-зимового періоду.
У міськраді уточнили, що зарядні станції будуть розподілені відповідно до потреб міста.
Як повідомляв Укрінформ, Херсонська громада отримала від Словаччини в межах ініціативи "Тепло для України" генератори та зарядні станції, що посилить стійкість міста в умовах постійних російських атак.
Фото: Миколаївська міськрада