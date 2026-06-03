Війська РФ завдали два удари по Краматорську, є загиблі та поранені

Увечері 3 червня російські війська завдали два удари по Краматорську Донецької області, внаслідок чого троє людей загинули й четверо зазнали поранень.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Укрінформ.

“Сьогодні ввечері місто зазнало двох ударів. Росіяни знову поцілили у житлову забудову”, - поінформував Філашкін.

Він повідомив про трьох загиблих і чотирьох поранених.

За словами Філашкіна, наразі триває пошуково-рятувальна операція.

Точна кількість жертв та обсяги завданої шкоди встановлюються.

Як повідомляв Укрінформ, 2 червня російські загарбники вбили одного жителя Донецької області.

Фото: Вадим Філашкін/ФБ