Війська РФ завдали два удари по Краматорську, є загиблі та поранені
Укрінформ
Увечері 3 червня російські війська завдали два удари по Краматорську Донецької області, внаслідок чого троє людей загинули й четверо зазнали поранень.
Про це повідомив у Телеграмі начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Укрінформ.
“Сьогодні ввечері місто зазнало двох ударів. Росіяни знову поцілили у житлову забудову”, - поінформував Філашкін.
Він повідомив про трьох загиблих і чотирьох поранених.
За словами Філашкіна, наразі триває пошуково-рятувальна операція.
Точна кількість жертв та обсяги завданої шкоди встановлюються.
Як повідомляв Укрінформ, 2 червня російські загарбники вбили одного жителя Донецької області.
Фото: Вадим Філашкін/ФБ