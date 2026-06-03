Росіяни вдарили по п'ятиповерхівці в Павлограді, спалахнула пожежа
Укрінформ
Унаслідок ворожої атаки в Павлограді Дніпропетровської області сталася пожежа у п'ятиповерховому будинку.
Про це в Телеграмі повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Укрінформ
«Ворог атакував Павлоград. Зайнялися п'ятиповерхівка й кілька автівок», - написав він.
Інформація щодо постраждалих уточнюється, додав Ганжа.
Як повідомляв Укрінформ, російські війська упродовж дня понад 50 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області, 12 людей дістали поранення.
Фото ілюстративне: ДСНС