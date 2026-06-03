У Дніпрі росіяни завдали удару по складах АТБ

У Дніпрі внаслідок російського удару 3 червня зазнали пошкоджень склади торговельної мережі АТБ.

Про це у Фейсбуці повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов, передає Укрінформ.

“Ми їм - бойовий корвет у Кронштадті. А вони нам - склади АТБ з харчами у Дніпрі”, - констатував міський голова.

Як повідомляв Укрінформ, в одній частині Дніпровського району зайнялися склади торговельної мережі. В іншій - постраждали шестеро людей. Всі госпіталізовані. Двоє чоловіків та жінка – у важкому стані.

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У Дніпрі внаслідок російської атаки постраждала 38-річна жінка, вона госпіталізована в стані середньої тяжкості.

Фото: Дніпропетровська ОВА