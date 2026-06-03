На Херсонщині впродовж дня внаслідок обстрілів - п'ятеро загиблих, 19 поранених

На Херсонщині впродовж дня внаслідок російських обстрілів загинули п’ятеро людей, 19 - дістали травм, серед постраждалих підліток.

Як передає Укрінформ, про це повідомила у Телеграмі Херсонська обласна прокуратура.

«За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів», - ідеться у повідомленні.

За даними слідства, впродовж 3 червня 2026 року війська РФ здійснили авіаційний удар, обстрілювали Херсонщину за допомогою артилерії та БПЛА.

Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії п’ятеро людей загинули, 19 - дістали травм. Серед постраждалих є 17-річний хлопець.

Зокрема, внаслідок артилерійських обстрілів Білозерки, Комишан та Приозерного загинули четверо цивільних. Ще одна людина дістала смертельних травм у Херсоні під час дронової атаки.

Через ворожу артилерію впродовж ночі та дня у Херсоні, Зимівнику та Приозерному постраждали четверо мирних жителів.

Внаслідок атак російських дронів на території Херсона, Миролюбівки та поблизу села Високе отримали травми ще 15 людей.

Крім того, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, гуртожиток, адмінбудівля, лікарня, автотранспорт.

Як повідомляв Укрінформ, російські війська обстріляли з артилерії селище Комишани на Херсонщині, загинула літня жінка. Також 3 червня росіяни атакували житлові квартали Херсона дронами, загинув чоловік, є поранені. Ще російські війська вдарили з артилерії по Таврійському Тягинської громади і поранили чоловіка, також є постраждалі внаслідок дронових та артилерійських атак у Херсоні та селищі Велика Олександрівка.