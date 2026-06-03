Війська РФ атакували дві громади на Сумщині - троє поранених
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Укрінформ
Російські військові атакували Ямпільську і Кролевецьку громади у Сумській області, троє людей зазнали поранень.
Як передає Укрінформ, про це Сумська обласна військова адміністрація повідомляє у Телеграмі.
У Ямпільській громаді російський дрон атакував цивільну інфраструктуру.
За попередньою інформацією, поранені троє людей – двоє чоловіків та жінка. Усіх госпіталізували.
У Кролевецькій громаді внаслідок російської атаки зазнав пошкоджень житловий сектор. Вогонь охопив кілька приватних будинків.
Інформація щодо наслідків уточнюється. Люди, попередньо, не постраждали.
Як повідомляв Укрінформ, у Сумському районі внаслідок атаки дрона по житловому будинку загинув чоловік.
Фото: Сумська ОВА