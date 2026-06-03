Війська РФ атакували дві громади на Сумщині - троє поранених

Російські військові атакували Ямпільську і Кролевецьку громади у Сумській області, троє людей зазнали поранень.

Як передає Укрінформ, про це Сумська обласна військова адміністрація повідомляє у Телеграмі.

У Ямпільській громаді російський дрон атакував цивільну інфраструктуру.

За попередньою інформацією, поранені троє людей – двоє чоловіків та жінка. Усіх госпіталізували.

У Кролевецькій громаді внаслідок російської атаки зазнав пошкоджень житловий сектор. Вогонь охопив кілька приватних будинків.

Інформація щодо наслідків уточнюється. Люди, попередньо, не постраждали.

Як повідомляв Укрінформ, у Сумському районі внаслідок атаки дрона по житловому будинку загинув чоловік.

Фото: Сумська ОВА