Загарбники за день понад 50 разів атакували Дніпропетровщину, 12 поранених
Як передає Укрінформ, про це начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.
Війська РФ застосовували безпілотники, артилерію, ракети та авіабомбу.
За словами очільника ОВА, в одній частині Дніпровського району зайнялися склади торговельної мережі. В іншій - постраждали шестеро людей. Всі госпіталізовані. Двоє чоловіків та жінка – у важкому стані.
У Дніпрі внаслідок російської атаки постраждала 38-річна жінка, вона госпіталізована в стані середньої тяжкості.
У Нікопольському районі під ударом були райцентр, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська і Мирівська громади. Пошкоджені будинки.
Постраждали четверо людей. 89-річний чоловік госпіталізований. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості. Двоє 47-річних чоловіків і 32-річна жінка лікуватимуться амбулаторно.
У Синельниківському районі ворог завдав удару по Миколаївській і Покровській громадах. Пошкоджений автомобіль.
Поранень дістав 40-річний чоловік. Він в лікарні у стані середньої тяжкості.
У Криворізькому районі росіяни цілили по Зеленодольській та Грушівській громадах. Пошкоджена інфраструктура.
Як повідомляв Укрінформ, російські війська втретє поспіль атакували Дніпровський район. Поранень зазнали шестеро людей.
Фото: Дніпропетровська ОВА