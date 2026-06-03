«Це сигнал для населення»: Синєгубов розповів про розширення евакуації на Харківщині

Рішення про включення Золочева до територій, де оголошена обов’язкова евакуація, "ухвалене завчасно", оскільки через атаки РФ у громаді все важче працювати екстреним службам, і з часом підрозділи можуть вивести з небезпечної зони.

Як передає кореспондент Укрінформу, так прокоментував рішення Ради оборони про розширення зони обов’язкової евакуації на Золочівському напрямку начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Це рішення ухвалене завчасно, це не означає, що ми зараз будемо всіх примусово евакуйовувати. Це перш за все сигнал для населення, тому що обстріли Золочева й інших населених пунктів громади посилюються. Ми бачимо, що ворог б’є по автомобілях - Національної поліції, швидкої допомоги, підрозділів ДСНС, тобто далі надавати послуги в цих населених пунктах досить важко. Ми це вже проходили по населеному пункту Борова (Ізюмського району, - ред.), коли виводили звідти ці служби (у вересні 2025-го, - ред.). По Золочеву, звичайно, ми маємо спонукати людей, що потрібно виїздити”, - сказав керівник ОВА.

Також він повідомив, що з Великобурлуцької громади Куп’янського району ще потрібно вивезти близько 20 дітей, робота триває й у Шевченківській громаді.

"У нас зараз Золочів - це тема номер один. Далі будемо дивитися. Можливо, будемо посилювати по Шевченковому евакуацію. Однак там вже всі рішення ухвалені. Просто будемо організаційно посилювати ці заходи. Поки що далі ситуація всюди, і по лінії фронту, і по "сірій зоні", у нас стабільна, тому підстав для додаткових заходів евакуації немає", - вважає Синєгубов.

Як повідомлялося, 2 червня Рада оборони Харківської області ухвалила рішення про розширення зони обов'язкової евакуації на селище Золочів і ще сім населених пунктів Богодухівського району. Під евакуації підпадають понад сім тисяч жителів, зокрема 1702 дітей і 311 маломобільних людей.

Золочівська громада, яка має 53 кілометри спільного кордону з РФ, перебуває під обстрілами від початку повномасштабного вторгнення. 2025 року, за даними голови громади Віктора Коваленка, вона зазнала 400 ударів КАБАми, по деяких населених пунктах росіяни б'ють майже щодня з різних видів озброєння.

Раніше евакуація, в тому числі родин із дітьми у примусовий спосіб, уже діяла у п'яти старостинських округах громади.

15 квітня Рада оборони Харківської області розширила зону примусової евакуації родин із дітьми на 12 населених пунктів Шевченківської громади та 11 населених пунктів Великобурлуцької громади у Куп’янському районі.