Кам’янець-Подільський отримав від Франції реабілітаційне обладнання вартістю понад €160 тисяч

У межах проєкту «Rehab For Ukraine» Кам’янець-Подільський отримав від Франції партію реабілітаційного обладнання вартістю понад 160 тисяч євро.

Про це у Фейсбуці повідомив міський голова Кам’янця-Подільського Михайло Посітко, передає Укрінформ.

«Кам’янець-Подільська громада отримала сучасне реабілітаційне обладнання Dessintey із Франції загальною вартістю 165 030 євро. Це допомога для тих, хто після поранень, ампутацій, інсультів чи складних травм щодня проходить непростий шлях відновлення», - поінформував мер.

За його словами, до громади надійшло обладнання для реабілітації верхніх і нижніх кінцівок, а також два комплекси для керованої самостійної реабілітації пацієнтів.

Реабілітаційне обладнання передали громаді в межах проєкту «Rehab For Ukraine».

Як повідомляв Укрінформ, Чернівецька обласна клінічна лікарня отримала 130 одиниць сучасного обладнання та засобів на понад 160 тис. доларів США від програми «Український фонд швидкого реагування», яку реалізує організація IREX за підтримки Державного департаменту США.