Зеленський закликав підтримати Дніпро після ворожого удару
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський закликав підтримати Дніпро й кожне місто, що зазнає російських ударів.
Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні, передає Укрінформ.
«Зараз усі необхідні сили залучені в Дніпрі після російських ударів. Були «Шахеди», була балістика. По продовольчих складах, по поштовому терміналу. Важливо всім підтримати Дніпро й кожне наше місто, кожну нашу громаду, які зазнають російських ударів», - закликав Зеленський.
Як повідомляв Укрінформ, російські війська упродовж дня понад 50 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області.
У Дніпрі внаслідок російського удару 3 червня зазнали пошкоджень склади торговельної мережі АТБ та інноваційний термінал Нової пошти.
Фото: ОП