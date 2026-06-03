Зеленський закликав підтримати Дніпро після ворожого удару

Президент Володимир Зеленський закликав підтримати Дніпро й кожне місто, що зазнає російських ударів.

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні, передає Укрінформ.

«Зараз усі необхідні сили залучені в Дніпрі після російських ударів. Були «Шахеди», була балістика. По продовольчих складах, по поштовому терміналу. Важливо всім підтримати Дніпро й кожне наше місто, кожну нашу громаду, які зазнають російських ударів», - закликав Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, російські війська упродовж дня понад 50 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області.

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У Дніпрі внаслідок російського удару 3 червня зазнали пошкоджень склади торговельної мережі АТБ та інноваційний термінал Нової пошти.

Фото: ОП