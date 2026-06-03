На Дніпропетровщині кількість постраждалих внаслідок атаки РФ зросла до восьми.

Про це в Телеграмі повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Укрінформ.

«До восьми збільшилася кількість постраждалих через ворожу атаку на Дніпровський район. Семеро людей госпіталізовані, з них троє – «важкі». Решта у стані середньої тяжкості», - зазначив він.

Раніше очільник області повідомляв, що медична допомога знадобилася шістьом людям. П'ятеро госпіталізовані, троє з них – у важкому стані.

Як повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у Телеграмі, ворог кілька разів атакував Дніпровський район Дніпропетровської області. Зафіксовані влучання на трьох локаціях.

«Один з ударів спричинив масштабну пожежу – горять склади торговельної мережі. Вже кілька годин вогонь приборкують понад 100 рятувальників. Працюють 40 одиниць техніки», - йдеться у дописі.

Також понівечена логістична компанія. Там пожежу вже загасили.

Внаслідок атак дістали поранень вісім людей. Семеро з них госпіталізовані. Троє – у важкому стані.

Лікарі надають усю необхідну допомогу.

Раніше міський голова Дніпра Борис Філатов повідомляв, що для гасіння величезної пожежі на складах АТБ місто надає рятувальникам водовози.

Як повідомляв Укрінформ, у Дніпрі внаслідок російського удару 3 червня зазнали пошкоджень склади торговельної мережі АТБ. У Дніпровському районі ворог атакував логістичну компанію, інформація про постраждалих уточнюється.

Фото: Дніпропетровська ОВА