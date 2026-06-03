На Дніпропетровщині кількість постраждалих внаслідок атаки РФ зросла до восьми

На Дніпропетровщині кількість постраждалих внаслідок атаки РФ зросла до восьми

Оновлено
Укрінформ
На Дніпропетровщині кількість постраждалих внаслідок атаки РФ зросла до восьми.

Про це в Телеграмі повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Укрінформ.

«До восьми збільшилася кількість постраждалих через ворожу атаку на Дніпровський район. Семеро людей госпіталізовані, з них троє – «важкі». Решта у стані середньої тяжкості», - зазначив він.

Раніше очільник області повідомляв, що медична допомога знадобилася шістьом людям. П'ятеро госпіталізовані, троє з них – у важкому стані.

Як повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у Телеграмі, ворог кілька разів атакував Дніпровський район Дніпропетровської області. Зафіксовані влучання на трьох локаціях.

«Один з ударів спричинив масштабну пожежу – горять склади торговельної мережі. Вже кілька годин вогонь приборкують понад 100 рятувальників. Працюють 40 одиниць техніки», - йдеться у дописі.

Також понівечена логістична компанія. Там пожежу вже загасили.

Внаслідок атак дістали поранень вісім людей. Семеро з них госпіталізовані. Троє – у важкому стані.

Лікарі надають усю необхідну допомогу.

Раніше міський голова Дніпра Борис Філатов повідомляв, що для гасіння величезної пожежі на складах АТБ місто надає рятувальникам водовози.

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Як повідомляв Укрінформ, у Дніпрі внаслідок російського удару 3 червня зазнали пошкоджень склади торговельної мережі АТБ. У Дніпровському районі ворог атакував логістичну компанію, інформація про постраждалих уточнюється.

Фото: Дніпропетровська ОВА

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