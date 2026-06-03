Росіяни завдали удару по Чугуєву - двоє постраждалих, пошкоджений навчальний заклад
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Укрінформ
У Чугуєві Харківської області внаслідок російського удару постраждали двоє людей, серед яких 14-річна дитина.
Як передає Укрінформ, про це голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Фейсбуці.
«За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу постраждали двоє людей, серед яких 14-річна дитина», - ідеться у повідомленні.
Пошкоджені двоповерхові багатоквартирні будинки та навчальний заклад.
На місці удару працюють екстрені служби.
Як повідомляв Укрінформ, внаслідок російського удару по фермі у селі Рокитне на Харківщині загинули двоє людей, дев'ятеро - постраждали, один із поранених - у тяжкому стані.
Фото: Харківська ОВА