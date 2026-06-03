Росіяни завдали удару по Чугуєву - двоє постраждалих, пошкоджений навчальний заклад

У Чугуєві Харківської області внаслідок російського удару постраждали двоє людей, серед яких 14-річна дитина.

Як передає Укрінформ, про це голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Фейсбуці.

«За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу постраждали двоє людей, серед яких 14-річна дитина», - ідеться у повідомленні.

Пошкоджені двоповерхові багатоквартирні будинки та навчальний заклад.

На місці удару працюють екстрені служби.

Як повідомляв Укрінформ, внаслідок російського удару по фермі у селі Рокитне на Харківщині загинули двоє людей, дев'ятеро - постраждали, один із поранених - у тяжкому стані.

Фото: Харківська ОВА