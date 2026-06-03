Більшість харків’ян не реагують на повітряні тривоги - Синєгубов

Гучність сирен повітряної тривоги регламентується сертифікованими стандартами, тому її не зменшуватимуть у відповідь на зауваження містян у соцмережах. Населення у більшості й так не реагує на сигнал про небезпеку та не переходить в укриття.

Про це сказав на пресконференції начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, відповідаючи на запитання про гучність сирен та розбудову диференційованої системи оповіщення про повітряну тривогу, передає кореспондент Укрінформу.

"Щодо гучності. На те вона повітряна тривога і є, щоб вона була гучною, щоб вона повідомляла населенню, щоб населення по максимуму реагувало на ці сигнали. Досвід харків’ян: коли вони йдуть вулицями, гуляють у парках, гуляють із дітьми, лунає повітряна тривога - і відбувається аж нічого! Ті, хто одразу йдуть до метрополітену або шукають на мапі укриття, заходять у “Дію”, щоб побачити найближче - це люди, які не жили у Харкові в 2022, 2023, 2024 роках, тобто або не так давно повернулися, або не харків’яни. Тому сигнали тихіше робити точно, пробачте, не будемо. Є вимоги, є стандарти - вони всі сертифіковані. І тут ми, якщо щось будемо робити, зменшувати тощо, ми порушуватимемо стандарти, і хтось буде нести за це відповідальність”, - сказав Синєгубов.

За його словами, на Харківщині зараз розбудовують нову цифрову систему оповіщення, яка має запрацювати до кінця 2026 року.

"Коли місто Харків збудував диференційовану систему - це, звичайно, був прорив. Далі ця диференційована система паралельно розроблялася по районах Харківської області. Зараз у нас є проєкт, він коштує 70 мільйонів, щодо нової цифрової системи оповіщення по всій області, включаючи місто Харків. План - до кінця року її запровадити. Однак, знову ж таки, це питання фінансування", - розповів Синєгубов.

Як повідомлялося, у лютому 2025 року у Харкові запрацювала перша в Україні диференційована система оповіщення про повітряні тривоги, сигнали якої розділяються окремо для міста та для області. Окрім власне сигналу, з гучномовців сповіщають, про яку саме загрозу йдеться - ракетну небезпеку, керовані авіабомби чи безпілотники.