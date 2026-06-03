Ще один удар по Дніпровському району: війська РФ атакували логістичну компанію

Ще один удар по Дніпровському району: війська РФ атакували логістичну компанію

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Укрінформ
Війська РФ атакували логістичну компанію на Дніпропетровщині.

Про це в Телеграмі повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Укрінформ.

«Ще один ворожий удар по Дніпровському району. Ворог атакував логістичну компанію», - зазначив він.

За словами очільника ОВА, інформація про постраждалих уточнюється.

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Як повідомляв Укрінформ, у Дніпрі внаслідок російського удару 3 червня зазнали пошкоджень склади торговельної мережі АТБ.

Фото: Дніпропетровська ОВА

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