Ще один удар по Дніпровському району: війська РФ атакували логістичну компанію

Війська РФ атакували логістичну компанію на Дніпропетровщині.

Про це в Телеграмі повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Укрінформ.

«Ще один ворожий удар по Дніпровському району. Ворог атакував логістичну компанію», - зазначив він.

За словами очільника ОВА, інформація про постраждалих уточнюється.

Як повідомляв Укрінформ, у Дніпрі внаслідок російського удару 3 червня зазнали пошкоджень склади торговельної мережі АТБ.

Фото: Дніпропетровська ОВА