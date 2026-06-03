Ще один удар по Дніпровському району: війська РФ атакували логістичну компанію
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Укрінформ
Війська РФ атакували логістичну компанію на Дніпропетровщині.
Про це в Телеграмі повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Укрінформ.
«Ще один ворожий удар по Дніпровському району. Ворог атакував логістичну компанію», - зазначив він.
За словами очільника ОВА, інформація про постраждалих уточнюється.
Як повідомляв Укрінформ, у Дніпрі внаслідок російського удару 3 червня зазнали пошкоджень склади торговельної мережі АТБ.
Фото: Дніпропетровська ОВА