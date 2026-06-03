Закриту через російські дрони ділянку окружної дороги Харкова відкриють за 10 днів - Синєгубов

Ділянку окружної дороги Харкова, яку закрили у травні через активність російських FPV-дронів, мають відкрити протягом 10 днів.

Про це повідомив на пресконференції 3 червня начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає кореспондент Укрінформу.

"Є певна ділянка, яку дуже важко з тих чи інших причин технічно закрити. Зараз, я думаю, що до 10 днів - і ми це зробимо. Далі ми будемо відкривати цю ділянку, в тому числі для цивільних автомобілів”, - сказав Синєгубов.

Водночас на частині окружної встановлять нові дорожні знаки, які рекомендуватимуть все ж не користуватися цією дорогою.

“З'являться нові дорожні знаки там, де ми не рекомендуємо цивільному транспорту все ж таки їздити, тому що, звичайно, сітки не врятують від “Шахеда”, сітки не врятують подекуди від “Ланцета”. Подекуди у нас є факти пробивання сіток “Молніями", - зауважив начальник ОВА.

Він додав, що нині закрита ділянка - не єдиний відтинок, яким радитимуть не користуватися.

“Ми будемо рекомендувати людям уникати певних маршрутів. Всі ви їх знаєте: це напрямок на Дергачі, це напрямок далі на північ, це напрямок Циркуни - Липці (населені пункти у Харківському районі - ред.), це напрямок північної частини окружної дороги”, - сказав Синєгубов.

За його словами, у планах - закриття антидроновими сітками північного напрямку і напрямку в бік Чугуєва.

"Прогрес досить високий. Коли ми завершимо цей напрямок (ділянку окружної - ред.), ми її й відкриємо. Робота щодо антидронових сіток не зупиняється у нас наразі. Є певні проблеми, напевно, в Агенції відновлення — це до них питання щодо їхнього фінансування (у квітні начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області Сергій Радченко сказав ЗМІ, що влаштування антидронових сіток на державних дорогах в областівід початку року не фінансувалося, і підрядники працюють за власні обігові кошти - ред.). Однак, наразі ті завдання, які стоять, вони не зупиняються. Не лише Служба відновлення виконує ці роботи. Питання фінансування наше населення турбувати не має, це завдання держави і наше - забезпечити виконання робіт. Як, хто буде розраховуватися з підрядними організаціями, я думаю, профільне міністерство і Служба розберуться”, - сказав Синєгубов.

Як повідомлялося, вранці 21 травня російські війська атакували FPV-дроном вантажний автомобіль під час руху кільцевою дорогою Харкова, загинув 40-річний водій.

Після цього частину кільцевої (автотраса М-03 на ділянці км 491 - км 501, від Фельдман Екопарку до Липцівського перехрестя) закрили для руху транспорту.