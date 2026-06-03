Через атаки дронів у Херсоні загинули двоє людей, дев’ятеро постраждали

У Херсоні внаслідок влучань російських безпілотників у житловий будинок загинули двоє людей, дев’ятеро зазнали поранень.

Про це повідомляє ДСНС, передає Укрінформ.

«Російські війська продовжують атакувати Херсон. Внаслідок влучань ворожих дронів в одному з районів міста спалахнули квартири у багатоповерховому житловому будинку та виникли масштабні пожежі», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, рятувальники працювали в надзвичайно складних умовах під постійною загрозою повторних ударів.

Після однієї з повторних атак надзвичайники надали першу допомогу постраждалим цивільним та передали їх працівникам поліції для подальшої евакуації до медичного закладу.

«Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється та може змінюватися», - додали в ДСНС.

Як повідомляв Укрінформ, на Херсонщині впродовж дня внаслідок російських обстрілів загинули п’ятеро людей, 19 - дістали травм, серед постраждалих підліток.