Внаслідок удару російського БПЛА у Дніпрі пошкоджений інноваційний термінал Нової пошти.

Про це в Телеграмі повідомила логістична компанія, передає Укрінформ.

«Внаслідок удару ворожого БПЛА в Дніпрі було пошкоджено інноваційний термінал Нової пошти. Працівники під час влучання перебували в укритті й не постраждали», - йдеться у повідомленні.

Наразі триває оцінка масштабу руйнувань і перевірка стану вантажів після удару. На місці працюють поліція та ДСНС.

У компанії запевняють, що компенсують клієнтам втрати відправлень. Найближчим часом з отримувачами зв’яжуться для уточнення деталей відшкодування.

Актуальну інформацію щодо відправлень можна відстежувати через трекінг у мобільному застосунку та на сайті компанії.

Як повідомлялося, після атаки РФ на Дніпропетровщині понад 100 рятувальників ліквідовують масштабну пожежу.

Фото: Нова пошта / Дніпропетровська ОВА