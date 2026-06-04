Вінниччина передала військовим дрони та спорядження більш як на ₴2 мільйони
Укрінформ
Вінницька область передала українським захисникам дрони та антитепловізійні плащі загальною вартістю понад 2 млн грн.
Про це у Телеграмі повідомила начальниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна, передає Укрінформ.
«Для 32 окремої механізованої бригади передали 5 DJI Matrice 4T та 200 антитепловізійних плащів», - написала вона.
За словами Заболотної, техніку та спорядження загальною вартістю понад 2 млн грн придбали коштом обласного бюджету.
Як повідомляв Укрінформ, Вінниччина передала Третій штурмовій бригаді дрони та антитепловізійні плащі майже на 5 млн грн.
Фото: Наталя Заболотна, Телеграм