Вінниччина передала військовим дрони та спорядження більш як на ₴2 мільйони

Вінницька область передала українським захисникам дрони та антитепловізійні плащі загальною вартістю понад 2 млн грн.

Про це у Телеграмі повідомила начальниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна, передає Укрінформ.

«Для 32 окремої механізованої бригади передали 5 DJI Matrice 4T та 200 антитепловізійних плащів», - написала вона.

За словами Заболотної, техніку та спорядження загальною вартістю понад 2 млн грн придбали коштом обласного бюджету.

Як повідомляв Укрінформ, Вінниччина передала Третій штурмовій бригаді дрони та антитепловізійні плащі майже на 5 млн грн.

Фото: Наталя Заболотна, Телеграм