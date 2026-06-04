У Вінниці затримали іноземця, якого Інтерпол розшукував за зґвалтування неповнолітньої

У Вінниці затримали іноземця, якого Інтерпол розшукував за зґвалтування неповнолітньої

Укрінформ
У Вінниці міграційна поліція затримала громадянина Молдови, який перебував у міжнародному розшуку за викрадення та зґвалтування неповнолітньої.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області, передає Укрінформ.

Зазначається, що 32-річного громадянина Республіки Молдова, який розшукувався Інтерполом, затримали 2 червня.

«Фігурант поміщений до ізолятора тимчасового тримання», - поінформували в поліції.

Нині вирішується питання про екстрадицію іноземця до держави - ініціатора розшуку з метою притягнення до кримінальної відповідальності.

Читайте також: Поліцейському, якого підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої, обрали запобіжний захід

Як повідомлялось, суд призначив довічне позбавлення волі чоловікові, який зґвалтував і вбив малолітню на Черкащині.

Фото: Нацполіція

Приєднуйтесь до наших каналів Telegram, Instagram та YouTube.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-