У Вінниці затримали іноземця, якого Інтерпол розшукував за зґвалтування неповнолітньої
Укрінформ
У Вінниці міграційна поліція затримала громадянина Молдови, який перебував у міжнародному розшуку за викрадення та зґвалтування неповнолітньої.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області, передає Укрінформ.
Зазначається, що 32-річного громадянина Республіки Молдова, який розшукувався Інтерполом, затримали 2 червня.
«Фігурант поміщений до ізолятора тимчасового тримання», - поінформували в поліції.
Нині вирішується питання про екстрадицію іноземця до держави - ініціатора розшуку з метою притягнення до кримінальної відповідальності.
Як повідомлялось, суд призначив довічне позбавлення волі чоловікові, який зґвалтував і вбив малолітню на Черкащині.
Фото: Нацполіція