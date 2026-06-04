Росіяни з вечора понад 20 разів били по Дніпропетровщині, двоє поранених

Війська РФ з вечора понад 20 разів атакували п’ять районів Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Двоє людей дістали поранень.

Про це в Телеграмі повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Укрінформ

За його словами, у Павлоградському районі росіяни цілили по Павлограду та Юріївській громаді. У райцентрі пошкоджені багатоквартирний будинок та автомобілі. Постраждали 45-річний чоловік та 75-річна жінка, які лікуватимуться амбулаторно. У громаді також понівечена інфраструктура та приватний будинок.

У Дніпровському районі під ударом були Дніпро та Підгородненська громада. Сталися пожежі.

На Нікопольщині противник бив по Нікополю, Червоногригорівській, Марганецькій та Покровській громадах.

На Синельниківщині ворог поцілив по Яворницькій, Шахтарській і Миколаївській громадах. Пошкоджені багатоквартирні будинки, приватна оселя та інфраструктура.

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У Криворізькому районі били по Кривому Рогу та Апостолівській громаді. Зайнялися пожежі.

Раніше повідомлялося, що ворог вдарив по Павлограду Дніпропетровської області, внаслідок чого сталася пожежа у п'ятиповерховому будинку.

Фото: Дніпропетровська ОВА