На Одещині через атаку ворожих дронів пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури

На Одещині через атаку ворожих дронів пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури

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Укрінформ
В Одеській області вночі 4 червня внаслідок атаки російських ударних безпілотників зазнав пошкоджень обʼєкт критичної інфраструктури.

Як передає Укрінформ, про це голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер повідомив у Телеграмі.

"Цієї ночі ворог вчергово атакував Одещину ударними безпілотниками. Пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури", - зазначив очільник ОДА.

За словами Кіпера, зазнали ушкоджень складське приміщення та обладнання. Пожежу, що виникла, оперативно ліквідували рятувальники. Постраждалих немає.

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Як повідомляв Укрінформ, на Одещині вночі 3 червня внаслідок атаки російських ударних безпілотників постраждали двоє людей.

Фото: Одеська ОВА

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