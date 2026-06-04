На Одещині через атаку ворожих дронів пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури

В Одеській області вночі 4 червня внаслідок атаки російських ударних безпілотників зазнав пошкоджень обʼєкт критичної інфраструктури.

Як передає Укрінформ, про це голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер повідомив у Телеграмі.

"Цієї ночі ворог вчергово атакував Одещину ударними безпілотниками. Пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури", - зазначив очільник ОДА.

За словами Кіпера, зазнали ушкоджень складське приміщення та обладнання. Пожежу, що виникла, оперативно ліквідували рятувальники. Постраждалих немає.

Як повідомляв Укрінформ, на Одещині вночі 3 червня внаслідок атаки російських ударних безпілотників постраждали двоє людей.

Фото: Одеська ОВА