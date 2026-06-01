Російські дрони-камікадзе наразі є головною загрозою для Одещини - Плетенчук

За його словами, сили ППО, зокрема й підрозділи ВМС, продовжують регулярно відбивати нічні атаки безпілотників. Водночас планові заходи з укріплення Одеси та області тривають у штатному режимі.

«Щодо укріплень – це планові заходи. Основна наша проблема зараз – це застосування з боку росіян дронів-камікадзе, якими вони тероризують Одещину», - сказав він.

За словами Плетенчука, окупанти зосередилися на ударах по портовій, критичній та цивільній інфраструктурі регіону. Водночас інтенсивність застосування балістичних ракет дещо знизилася, додав він.

Також речник закликав мешканців та гостей регіону суворо дотримуватися правил безпеки на узбережжі. У разі виявлення у воді чи на березі підозрілих об'єктів, які можуть виявитися протикорабельними мінами, необхідно негайно відійти на безпечну відстань (не менше ніж один кілометр) та викликати екстрені служби за номерами 101 або 102.

