На Херсонщині за добу через атаки РФ загинули шестеро людей, ще 26 поранені

Під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зеленівка, Наддніпрянське, Садове, Приозерне, Молодіжне, Придніпровське, Комишани, Зимівник, Посад - Покровське, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Олександрівка, Ромашкове, Кізомис, Розлив, Зорівка, Новодмитрівка, Надіївка, Томина Балка, Дніпровське, Миролюбівка, Микільське, Понятівка, Дар'ївка, Іванівка, Токарівка, Берислав, Чарівне, Червоний Яр, Новорайськ, Новокаїри, Таврійське, Тараса Шевченка, Тягинка, Раківка, Заможне, Велика Олександрівка, Стійке, Урожайне, Львівські Отруби, Високе, Трифонівка, Бургунка, Милове, Михайлівка, Гаврилівка, Одрадокам'янка, Саблуківка, Козацьке та Херсон.

Пошкоджені три багатоповерхівки та п’ять приватних будинків, адміністративна будівля, стільникова вежа та приватні автомобілі.

Як нагадав Прокудін, ті, хто бажають виїхати до більш безпечних місць, можуть звертатися до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951.

Як повідомляв Укрінформ, у Херсоні внаслідок влучань російських безпілотників у житловий будинок загинули двоє людей, дев’ятеро зазнали поранень.

Фото: Юлія Свириденко, Телеграм