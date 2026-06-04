Троє загиблих і 21 постраждалий - ворог минулої доби обстріляв 17 населених пунктів Харківщини

Минулої доби, 3 червня, під російськими ударами перебували Харків та ще 17 населених пунктів Харківської області, загинули троє людей.

Як передає Укрінформ, про це голова обласної державної адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Фейсбуці.

У Харкові загинула 52-річна жінка, постраждали чоловіки віком 66, 53, 18, 68, 49 років та жінки віком 58, 75, 48 років.

У с. Рокитне Нововодолазької громади загинули чоловіки віком 29 і 65 років, постраждали жінки віком 50, 65, 49, 62 років, чоловіки віком 68, 43, 21, 40 років та 17-річний хлопець.

У с. Вінницькі Івани Богодухівської громади постраждала 49-річна жінка.

У Чугуєві постраждали 70-річна жінка, 14-річна дівчинка та 43-річний чоловік.

Росіяни атакував ракетою та БПЛА Холодногріський, Основ’янський і Слобідський райони Харкова.

Ворог атакував Харківщину трьома ракетами,

однією керованою авіабомбою, 17 БПЛА «Герань-2», п'ятьма БПЛА «Молнія», п'ятьма

fpv-дронами та 71 БПЛА, тип яких встановлюється.

У Харкові пошкоджені залізнична інфраструктура, магазин, чотири автомобілі, шість приватних будинків, гараж, електромережі.

У Богодухівському районі пошкоджені два приватні будинки (с. Сніги), складське приміщення, трактор, автомобіль (с. Заброди), приватний будинок (с. Вінницькі Івани), автомобіль (Золочів).

У Куп’янському районі пошкоджено два приватні будинки (сел. Приколотне, с. Жуків Яр).

В Ізюмському районі був пошкоджений приватний будинок (с. Піски-Радьківські).

У Харківському районі зазнали пошкоджень чотири будівлі ферми, 5 приватних будинків, три господарчі споруди (с. Рокитне), цивільне підприємство (Мерефа), дорожнє покриття (с. Безруки), приватний будинок (Слатине), три складські будівлі, 10 вантажних та 11 легкових автомобілів (с. Березівське).

У Лозівському районі був пошкоджений приватний будинок (с. Варварівка).

У Чугуївському районі пошкоджені приватний і багатоквартирний будинки (с. Білий Колодязь), два багатоквартирні будинки, адмінбудівля (Чугуїв).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 287 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстрували 37 817 людей.

Як повідомляв Укрінформ, за словами Синєгубова, більшість харків’ян не реагують на повітряні тривогу та не переходять в укриття.

Фото: Харківська ОВА