Росіяни влучили дроном по багатоповерхівці у Харкові
Про це повідомив у Телеграмі Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Укрінформ.
"Ворожі удари БпЛА зафіксовані в Немишлянському та Слобідському районах Харкова. За попередньою інформацією, спалахнули пожежі. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила", - йдеться у дописі.
Невдовзі Синєгубов уточнив, що БпЛА поцілив у дах багатоквартирного будинку в Слобідському районі.
"На місці удару зайнялася пожежа. Підрозділи ДСНС вже локалізували загоряння", - розповів начальник ОВА.
Згодом міський голова Ігор Терехов повідомив, що бойова частина БпЛА типу «Шахед», який влучив у багатоповерховий житловий будинок, за його даними, у Немишлянському районі, не здетонувала.
"Наразі на місці працюють вибухотехніки та профільні служби", - зазначив мер.
Також падіння уламків на територію приватного будинку зафіксували у Салтівському районі, повідомив Синєгубов.
Як повідомлялося, 3 червня у Харкові внаслідок удару РФ загинула жінка, семеро людей постраждали, з них трьох ушпиталили.
Фото: Харківська ОВА