Росіяни влучили дроном по багатоповерхівці у Харкові

Росіяни влучили дроном по багатоповерхівці у Харкові

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Укрінформ
Вранці 4 червня російська армія завдала ударів по двох районах Харкова, є влучання у багатоповерховий будинок, зайнялася пожежа.

Про це повідомив у Телеграмі Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Укрінформ.

"Ворожі удари БпЛА зафіксовані в Немишлянському та Слобідському районах Харкова. За попередньою інформацією, спалахнули пожежі. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила", - йдеться у дописі.

Невдовзі Синєгубов уточнив, що БпЛА поцілив у дах багатоквартирного будинку в Слобідському районі.

"На місці удару зайнялася пожежа. Підрозділи ДСНС вже локалізували загоряння", - розповів начальник ОВА.

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Згодом міський голова Ігор Терехов повідомив, що бойова частина БпЛА типу «Шахед», який влучив у багатоповерховий житловий будинок, за його даними, у Немишлянському районі, не здетонувала.

"Наразі на місці працюють вибухотехніки та профільні служби", - зазначив мер.

Також падіння уламків на територію приватного будинку зафіксували у Салтівському районі, повідомив Синєгубов.

Як повідомлялося, 3 червня у Харкові внаслідок удару РФ загинула жінка, семеро людей постраждали, з них трьох ушпиталили.

Фото: Харківська ОВА

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