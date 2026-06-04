Росіяни за добу вбили на Донеччині п’ятьох цивільних, ще 11 - поранили

Російські загарбники минулої доби, 3 червня, вбили п’ятьох жителів Донецької області, ще 11 людей зазнали поранень.

Як передає Укрінформ, про це голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін повідомив у Фейсбуці.

За його словами, росіяни вбили трьох людей у Краматорську та ще двох у Дружківці.

Крім того, дістали поранення четверо людей у Краматорську, троє у Дружківці, двоє в Олекесієво-Дружківці та по одній людині у Слов’янську і Добропіллі.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині (4099 загиблих і 9565 постраждалих) подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Поліція за добу зафіксувала 1 297 атак ворога по лінії фронту та житловому сектору області. Під вогнем перебували 7 населених пунктів: міста Добропілля, Дружківка, Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ, селище Олексієво-Дружківка, село Курицине.

За даними поліції, руйнувань зазнали 42 цивільні об’єкти, з яких 16 - житлові будинки.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 3 червня російські війська завдали два удари по Краматорську Донецької області, внаслідок чого троє людей загинули й четверо зазнали поранень.