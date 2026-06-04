У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики

У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики

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Укрінформ
У Києві та низці областей вдруге за ранок була оголошена повітряна тривога.

Як передає Укрінформ, Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Телеграмі: "Загроза застосування балістичного озброєння".

Згодом у відомстві додали, що у напрямку Києва з північного сходу рухаються реактивні БпЛА.

О 9:40 оголосили про відбій загрози щодо балістики.

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Як повідомляв Укрінформ, у Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу російських безпілотників.

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