Війська РФ втратили на війні проти України ще 1300 військових і чотири РСЗВ

Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 4 червня 2026 року, становлять близько 1 369 340 осіб. зокрема 1300 осіб - за минулу добу.

Про це ідеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України у Фейсбуці, передає Укрінформ. Також РФ втратила 11 978 (+4) танків, бойових броньованих машин – 24 676 (+3), артилерійських систем – 43 247 (+75), РСЗВ – 1 830 (+4), засобів ППО – 1 403 (+0), літаків – 436 (+0), гелікоптерів – 353 (+0), наземних робототехнічних комплексів – 1 562 (+14) БПЛА оперативно-тактичного рівня – 327 726 (+2111), крилатих ракет – 4 733 (+0), кораблів / катерів – 33 (+0), підводних човнів – 2 (+0), автомобільної техніки та автоцистерн – 102 971 (+396), спеціальної техніки – 4 248 (+3). Читайте також: Прикордонники за тиждень знешкодили майже 600 окупантів Дані уточнюються. Як повідомляв Укрінформ, у травні Сили оборони розширили географію та номенклатуру уражень middle strike (ударних БПЛА середньої дальності) по ворожих цілях.