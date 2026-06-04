Війська РФ втратили на війні проти України ще 1300 військових і чотири РСЗВ
Про це ідеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України у Фейсбуці, передає Укрінформ.
Також РФ втратила 11 978 (+4) танків, бойових броньованих машин – 24 676 (+3), артилерійських систем – 43 247 (+75), РСЗВ – 1 830 (+4), засобів ППО – 1 403 (+0), літаків – 436 (+0), гелікоптерів – 353 (+0), наземних робототехнічних комплексів – 1 562 (+14) БПЛА оперативно-тактичного рівня – 327 726 (+2111), крилатих ракет – 4 733 (+0), кораблів / катерів – 33 (+0), підводних човнів – 2 (+0), автомобільної техніки та автоцистерн – 102 971 (+396), спеціальної техніки – 4 248 (+3).
Дані уточнюються.
Як повідомляв Укрінформ, у травні Сили оборони розширили географію та номенклатуру уражень middle strike (ударних БПЛА середньої дальності) по ворожих цілях.