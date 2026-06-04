Прикордонники за тиждень знешкодили майже 600 окупантів

Прикордонники за тиждень знешкодили майже 600 окупантів

Укрінформ
Українські прикордонники упродовж минулого тижня знищили майже 300 росіян і приблизно стільки ж поранили.

Про це речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко розповів на брифінгу в Укрінформі.

“Застосовуючи і артилерію, і безпілотні літальні апарати, прикордонники дають відсіч як тим штурмовим групам, котрі намагаються просунутися до наших передових позицій, так і тим, що доходять до лінії нашого кордону. Загалом за минулий тиждень було знищено 292 окупанти, ще 293 російських військових було поранено”, - сказав він.

Окрім того, 11 військових РФ було взято в полон. За словами Демченка, це сталося на Харківщині.

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Речник ДПСУ наголосив, що українські воїни роблять усе можливе, аби знищувати ворожі безпілотники.

“Загалом за минулий тиждень було збито 1730 БПЛА, які використовував ворог. Майже 270 з них - це “Шахеди” та “Гербери”. За останні два дні - вже, власне, в цьому місяці, прикордонники збили 140 “Шахедів”та “Гербер”. Більшість з них були знищені і збиті в межах Чернігівської області”, - уточнив він.

Останніми днями, вказав Демченко, особливо простежується захід російських ударних безпілотників саме через Чернігівщину - вони летять уздовж кордону через Київщину, Житомирщину та далі на захід України.

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“В окремі дні ми фіксуємо перетин кордону і з Білорусі, окремих - не масових - засобів, які залітають до нас саме з території цієї країни”, - додав речник ДПСУ.

Як повідомляв Укрінформ, бійці бригади “Форпост” Державної прикордонної служби за допомогою безпілотників узяли в полон чотирьох окупантів.

Фото: ДПСУ

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