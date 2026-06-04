Прикордонники за тиждень знешкодили майже 600 окупантів

Українські прикордонники упродовж минулого тижня знищили майже 300 росіян і приблизно стільки ж поранили.

Про це речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко розповів на брифінгу в Укрінформі.

“Застосовуючи і артилерію, і безпілотні літальні апарати, прикордонники дають відсіч як тим штурмовим групам, котрі намагаються просунутися до наших передових позицій, так і тим, що доходять до лінії нашого кордону. Загалом за минулий тиждень було знищено 292 окупанти, ще 293 російських військових було поранено”, - сказав він.

Окрім того, 11 військових РФ було взято в полон. За словами Демченка, це сталося на Харківщині.

Речник ДПСУ наголосив, що українські воїни роблять усе можливе, аби знищувати ворожі безпілотники.

“Загалом за минулий тиждень було збито 1730 БПЛА, які використовував ворог. Майже 270 з них - це “Шахеди” та “Гербери”. За останні два дні - вже, власне, в цьому місяці, прикордонники збили 140 “Шахедів”та “Гербер”. Більшість з них були знищені і збиті в межах Чернігівської області”, - уточнив він.

Останніми днями, вказав Демченко, особливо простежується захід російських ударних безпілотників саме через Чернігівщину - вони летять уздовж кордону через Київщину, Житомирщину та далі на захід України.

“В окремі дні ми фіксуємо перетин кордону і з Білорусі, окремих - не масових - засобів, які залітають до нас саме з території цієї країни”, - додав речник ДПСУ.

Як повідомляв Укрінформ, бійці бригади “Форпост” Державної прикордонної служби за допомогою безпілотників узяли в полон чотирьох окупантів.

Фото: ДПСУ