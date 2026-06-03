На фронті - 215 зіткнень, ЗСУ ліквідували майже пів сотні окупантів на Покровському напрямку

Протягом 3 червня на фронті сталося 215 бойових зіткнень Сил оборони України з російськими загарбниками, зокрема на Покровському й Гуляйпільському напрямках зафіксовано по 27 ворожих атак.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці, оприлюднивши оперативну інформацію станом на 22:00, передає Укрінформ.

"З початку цієї доби на фронті відгриміло вже 215 запеклих бойових зіткнень. Протягом дня агресор завдав двої ракетних ударів (випустивши дві ракети) та 48 авіаційних ударів, скинувши на українську землю 149 керованих авіабомб. Крім того, для атак по наших позиціях та мирних містах і селах загарбники залучили 6218 дронів-камікадзе й здійснили 4689 обстрілів з різних видів озброєння", - йдеться в повідомленні.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках протягом дня відбулося два бойових зіткнення. Ворог завдав двох авіаударів із застосуванням п'яти керованих авіабомб, а також 44 рази обстріляв позиції наших військ та прикордонні населені пункти, двічі застосувавши реактивні системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти шість разів запекло штурмували оборонні рубежі наших підрозділів поблизу Стариці, Лимана, Вільчі та Охрімівки. Наразі три бойових зіткнення тут усе ще тривають.

На Куп’янському відтинку фронту загарбники тричі йшли в атаку, марно намагаючись потіснити наші підрозділи поблизу Новоплатонівки, Подолів та Куп’янська. Одне бойове зіткнення продовжується і в ці хвилини.

На Лиманському напрямку українські воїни успішно відбили 14 спроб ворога просунутися неподалік Дерилового, Дробишевого, Ставків, Лимана, Озерного, Новоселівки та Ямполя. Ще три бойові зіткнення залишаються активними.

На Слов’янському напрямку Сили оборони повністю нівелювали 11 спроб загарбників прорватися вперед у районах Рай-Олександрівки, Калеників, Кривої Луки та Закітного.

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили одну наступальну дію окупаційних військ у районі населеного пункту Привілля.

Сили оборони на Костянтинівському напрямку, успішно відбили десять ворожих штурмів поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Русиного Яру та Іллінівки.

На Покровському напрямку зафіксовано високу інтенсивність боїв - ворог провів 27 атак. Окупанти намагалися прорвати нашу оборону в районах Вільного, Кучерового Яру, Родинського, Гришиного, Покровська, Новомиколаївки, Новопавлівки та Удачного. Дотепер тут триває три боєзіткнення.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 49 окупантів, ще 14 - поранено. Наші воїни знешкодили один ворожий пункт управління безпілотними літальними апаратами, шість одиниць автомобільної та п'ять одиниць спеціальної техніки ворога. Також пошкоджено п'ять автомобілів, п'ять одиниць спецтехніки та один пункт управління БПЛА. Крім того, знищено або придушено засобами радіоелектронної боротьби 227 ворожих безпілотників різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти 10 разів намагалися просунутися вперед в районах Вороного, Воскресенки, Січневого та Тернового. Дотепер там триває одне бойове зіткнення.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 27 атак окупантів у районах Прилук, Добропілля, Цвіткового, Солодкого, Воздвижівки, Залізничного, Оленокостянтинівки, Варварівки, Гуляйпільського та Чарівного, ще п'ять боїв продовжуються.

На Оріхівському напрямку ворожі загони чотири рази намагалися вклинитися в нашу оборону поблизу Щербаків, Білогір’я, Нестерянки та Степногірська. Одне бойове зіткнення ще триває.

На Придніпровському напрямку наступальних дій з боку окупантів сьогодні не зафіксовано.

Читайте також: Сирський перевірив роботу ППО на півдні та дав доручення військовим

На інших ділянках фронту ситуація залишається контрольованою, суттєвих змін в оперативній обстановці не відбулося, підсумували в Генштабі ЗСУ.

Як повідомляв Укрінформ, загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 3 червня 2026-го на війні проти України становлять близько 1 368 040 осіб.

Фото: Генштаб ЗСУ