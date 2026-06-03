Зеленський: У травні Росія не досягла значущих результатів на полі бою

Позиції України на фронті зараз міцні: у травні Росія не досягла значущих результатів на полі бою, її втрати щомісяця складають 30-35 тисяч військових.

Про це Президент Володимир Зеленський сказав у зверненні до учасників засідання Ради Україна - НАТО в Києві, передає Укрінформ.

«Ви всі бачите, що позиції України на фронті міцні й що ми поступово повертаємо окуповану територію. У травні Росія майже не досягла жодних значущих результатів на полі бою. І це має значення. Будь ласка, також зверніть увагу на втрати Росії. Вони втрачають 30-35 тисяч військових щомісяця. І характер цих втрат змінився за останній рік: близько 63% – убиті, ще 37% – тяжкопоранені. Це величезні безповоротні втрати», - зазначив Зеленський.

Він зауважив, що навіть для Росії це стає серйозною проблемою, адже загальна чисельність її окупаційного угруповання скорочується.

«Ми також досягли дуже важливих результатів завдяки нашим мідл та діпстрайкам. Росія стикається з очевидним дефіцитом пального на тимчасово окупованих територіях і в частині центральної Росії, а також із серйозними порушеннями у своїй логістиці», - сказав Зеленський.

Він зазначив, що завдяки цьому тиску Україна змушує Росію обирати між дипломатією та подальшими втратами. «І зараз у Росії залишився тільки один, останній, аргумент - балістичні ракети. Лише один», - наголосив він.

Як повідомлялося, у березні Президент Зеленський заявив, що за три місяці зими ЗСУ знищували 30, 35 і 28 тисяч росіян відповідно. Це майже 100 тисяч осіб.

Фото: ОП