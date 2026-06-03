Битва за Україну. День тисяча п’ятсот шістдесят перший

СБУ та Сили оборони уразили стратегічні об’єкти ворога у Петербурзі й Кронштадті

Ми зібрали для вас інформацію про тисяча п’ятсот шістдесят перший день Великої війни: чим жили Україна та українці 3 червня 2026 року.

НАЙВАЖЛИВІШЕ

Президент Володимир Зеленський підтвердив ураження Петербурзького нафтового термінала, цілей на Кронштадтській базі та підприємства в Тамбовському регіоні – Телеграм глави держави.

Зеленський заявив, що чекає доповідь щодо реалізації домовленості на найвищому політичному рівні про придбання систем протиповітряної оборони Patriot – Фейсбук глави держави.

***

До Києва з офіційним візитом прибув генсек НАТО Марк Рютте. Його супроводжують представники усіх 32 держав-членів Альянсу – Укрінформ.

Пресконференція Президента України та Генсека НАТО:

- Шість країн підтвердили, що зроблять внески до PURL – Зеленський;

- Якщо не оплатимо контракт на Patriot зараз, то отримаємо їх у 2030 році – Зеленський;

- Україна спрямовує на виробництво зброї близько $45-50 мільярдів на рік – Зеленський;

- Рютте застеріг молодих росіян від участі у війні: Вас залишать помирати в багнюці;

- З початком війни на Близькому Сході Україна отримала втричі менше за обіцяну кількість ракет PAC-3 – Зеленський;

- Постачання Україні ракет-перехоплювачів PAC-3 триває «щодня і щотижня» – Рютте;

- Україна направить експертів до країн Балтії та Румунії для обміну досвідом у протидії дронам – Зеленський;

- Україна планує посилити відповіді на російські атаки – Зеленський;

- Зеленський констатував, що завершення війни в Україні більше не є пріоритетом для США;

- Рютте натякнув, що в обстрілі Петербурга у дні форуму Путіна в НАТО не бачать проблем;

- Я готовий провести прямі перемовини з Путіним, щоби завершити цю війну – Зеленський;

- Зеленський підтвердив участь у саміті НАТО.

ЦИТАТИ

Володимир Зеленський, Президент України: «Український план далекобійних санкцій виконується саме так, як це і потрібно для наближення миру. Слава Україні!»

Марк Рютте, генеральний секретар НАТО: «З практичної точки зору, ЗСУ дедалі більше інтегруються з НАТО. Ми дедалі частіше використовуємо однакові стандарти. Наша оборонна промисловість стає дедалі більш взаємопов’язаною. НАТО навчається в України щодо технологій безпілотників та протидії безпілотникам, але і Альянс все ще може допомогти Україні, наприклад, у веденні повітряного бою тощо. Тож ми здатні допомагати одне одному».

ВТРАТИ ВОРОГА

ВІЙНА

На фронті від початку доби сталося 83 зіткнення, Покровський і Гуляйпільський напрямки залишаються найгарячішими – Генштаб (станом на 16:00).

Україна у травні відбила понад 5 000 повітряних цілей – у 14,5 раза більше, ніж США та їхні союзники на Близькому Сході – компанія «Андромеда-Груп».

Сили оборони уразили кораблі та об’єкти інфраструктури у російському порту Кронштадт – Генштаб. Також уражено склад боєприпасів та БПЛА, склад паливно-мастильних матеріалів та командно-спостережний пункт ворога на ТОТ України.

Безпілотники атакували у Санкт-Петербурзі найбільший нафтовий термінал Росії на Балтиці та завод «Прогрес», який випускає обладнання для систем управління авіаційною та ракетною технікою, у Тамбовській області – The Moscow Times.

Новошахтинський НПЗ Ростовської області РФ в ніч на 31 травня був уражений ракетою «Нептун» – пресслужба ВМС ЗСУ.

Лінія фронту розв'язаної Росією війни проти України на сьогодні стабілізована, а співвідношення бойових зіткнень свідчить про тактичну ініціативу Сил оборони – Олексій Гетьман, військовий аналітик.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський перевірив роботу ППО на півдні та дав доручення військовим – Фейсбук Сирського.

Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у ЗбСВУ модифікований наземний логістично-евакуаційний роботизований комплекс Vepr – Міноборони.

Сили ППО знешкодили 189 зі 198 безпілотників, якими росіяни з вечора атакували Україну – Повітряні сили.

НАСЛІДКИ ВІЙНИ

Втрати. Воєнні злочини

На фронті загинув музикант та автор текстів Ярослав «Варнак» Іванов – Укрінформ. Вічна пам'ять Герою...

Війська РФ вдарили по фермі у селі Рокитне на Харківщині, двоє людей загинули, 9 людей постраждали – Олег Синєгубов, начальник Харківської ОВА.

Росіяни втретє поспіль атакували Дніпровський район, восьмеро людей поранені – Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської ОВА.

РФ знову застосували по Костянтинівці Донецької області заборонені фосфорні боєприпаси – бригада «Хижак» при Департаменті патрульної поліції. Увечері росіяни завдали два удари по Краматорську, троє людей загинули, четверо зазнали поранень – Вадим Філашкін, начальник Донецької ОВА.

Росіяни завдали ударів безпілотниками по Холодногірському й Основ'янському районах Харкова, п'ятеро людей постраждали – Олег Синєгубов, начальник Харківської ОВА.

У Дніпрі через ракетну атаку 2 червня знищені близько 100 квартир. Деякі пошкоджені будинки відновленню не підлягають – Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської ОВА.

Енергетика

На ЗАЕС через відключення лінії електропередачі «Феросплавна-1» стався блекаут внаслідок атаки дрона по Нікополю – Енергоатом.

Через російські удари є нові знеструмлення у Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Запорізькій областях – Укренерго.

Частину енергоблоків на Хмельницькій і Рівненській АЕС повернули у роботу після ремонту – пресслужба Енергоатому.

НОВИНИ: УКРАЇНА

Президент Володимир Зеленський

- відзначив державними нагородами 373 захисників України, 181 з них – посмертно;

- призначив Олега Мироненкааступником командувача Нацгвардії України та звільнив з цієї посади Олексія Осипенка;

- під час розмови з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере обговорив постачання для ППО та розвиток антибалістичної програми.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що назва «імені Героїв УПА» для підрозділу Сил спеціальних операцій була вибором українських військових і що вони «навіть близько не мали нічого антипольського на думці» – Фейсбук Сибіги.

В Україні стартувала програма підтримки проєктів розподіленої генерації. З 1 червня бізнес може взяти пільговий кредит під 10% для будівництва нових генеруючих потужностей – Юлія Свириденко, прем’єр-міністр.

В Україні дорожні служби завершили основні планові роботи з відновлення дорожнього покриття на дорогах державного значення; відремонтовано 14 млн кв. м – Юлія Свириденко, прем’єр-міністр.

Українські прикордонники за 5 місяців цього року затримали на держкордоні або в прикордонні 5 тисяч осіб, які мали намір незаконно перетнути кордон – Андрій Демченко, речник ДПСУ.

Понад 10 тисяч релігійних організацій в Україні отримали статус об’єктів критичної інфраструктури, а близько 6,5 тисячі священнослужителів – право на бронювання від мобілізації – Віктор Єленський, голова Державної служби етнополітики та свободи совісті.

Правоохоронці припинили діяльність масштабної транскордонної мережі з виготовлення фальшивих документів. У межах спецоперації проведено близько 30 обшуків у Києві, Київській області та західних регіонах України – Бюро економічної безпеки.

***

Україна у травні збільшила експорт електроенергії у 2,8 раза – ExPrо.

СВІТ: ДОПОМОГА, САНКЦІЇ, ПОДІЇ

Ситуація на Близькому Сході

Президент США Дональд Трамп заявив:

- переговори між США та Іраном тривають безперервно, проте результат наразі передбачити складно;

- Іран погодився не мати ядерної зброї, але може передумати.

США запровадили нові санкції проти Ірану, зокрема щодо найбільшої в країні криптовалютної біржі Nobitex – Мінфін США.

Американські військові у межах блокади Ірану завдали ракетного удару по незавантаженому танкеру Lexie, який прямував до острова Харк у Перській затоці – Центральне командування ЗС США (CENTCOM).

Іранський безпілотник атакував аеропорт Кувейту, влада країни оголосила про призупинення комерційних авіарейсів – Associated Press.

***

США офіційно повідомили союзників про скорочення внесків до Моделі сил НАТО – Європейське командування збройних сил США (USEUCOM).

Перший віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль обговорив із міністром енергетики Азербайджану Парвізом Шахбазовим розвиток маршрутів транспортування енергоносіїв, зокрема в країни ЄС із використанням української інфраструктури – Міненерго.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація президента Трампа усвідомлювала можливі глобальні економічні наслідки початку війни проти Ірану, але вважала загрозу того, що Тегеран зрештою отримає ядерну зброю, більш серйозною – Bloomberg.

Уряд Угорщини на чолі з прем'єр-міністром Петером Мадяром скасував вето на механізм Європейського фонду миру (EPF), що передбачає часткове відшкодування країнам ЄС витрат на зброю, яку вони передають Україні – Politico.

ЦРУ припинило передавати дані про Іран директору Нацрозвідки США – Reuters.

У МАГАТЕ попередили, що ризик ядерної загрози з боку Ірану сьогодні є вищим, ніж рік тому, коли США та Ізраїль розпочали свої перші атаки на Ісламську Республіку – Bloomberg.

Естонія з вересня припинить визнавати видані РФ небіометричні дипломатичні та службові паспорти для перетину кордонів ЄС та оформлення віз – ERR.

Віцепрем'єр і глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що географічна віддаленість від Росії, як у випадку з Іспанією, не захищає від дій Путіна – PAP.

Уряд прем’єр-міністра Петера Мадяра в рамках внутрішнього перегляду та реструктуризації МЗС звільнив 45 держслужбовців, які працювали на колишнього главу МЗС Петера Сійярто – DailyNewsHungary.

Колишній прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан особисто віддав наказ про захоплення автомобілів та інкасаторів українського Ощабанку у березні – Bloomberg.

Туреччина, Азербайджан та Грузія ввели в експлуатацію залізничну дорогу Баку-Тбілісі-Карс, яка є частиною Середнього коридору, логістичного маршруту для торгівлі між Азією та Європою в обхід Росії – інформагентство DHA.

ВОРОГ

Перший день Петербурзького міжнародного економічного форуму розпочався з масштабного збою мобільного інтернету – Центр протидії дезінформації.

Скидання плануючих бомб росіянами на територію РФ та тимчасово окуповані території України свідчать про постійні помилки у здатності Росії успішно застосовувати боєприпаси проти визначених цілей – Міноборони Великої Британії.

Податкові надходження Росії від нафти і газу у травні зросли на 32,4% порівняно з минулим роком і становлять 678,9 млрд рублів (9,3 млрд дол.) – Reuters.

У Росії цілеспрямовано скорочують доступ до гуманітарної та соціальної освіти – натомість розширюють пільги для тих, хто йде воювати проти України – Центр протидії дезінформації.

У Бєлгородській і Курській областях РФ обмежили продаж бензину – Teлеграм-канал ASTRA. Подібні обмеження також ввели у Москві та Петербурзі – росЗМІ.

Підготувала Тетяна Тиндик, Київ

Перше фото: Генштаб ЗСУ.