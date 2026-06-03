Президент відзначив воїнів, які застосовують далекобійні санкції
Укрінформ
Володимир Зеленський подякував українським військовим, які повертають російську війну в «рідну гавань».
Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні, передає Укрінформ.
«Я хочу відзначити наших воїнів, які застосовують наші українські «далекобійні санкції». Дякую вам, воїни, за влучність! СБУ, СБС, ССО, ГУР, СЗР та інші складові, які залучені», - сказав він.
Президент зазначив, що у такий спосіб наші захисники повертають «російську війну в «рідну гавань» найбільш відчутно, і там ця війна й має завершитись».
«Україні потрібен мир», - наголосив Зеленський.
Як повідомлялося, сьогодні Зеленський підтвердив ураження у РФ Петербурзького нафтового термінала, цілей на Кронштадтській базі та підприємства у Тамбовському регіоні.
Фото: ОП