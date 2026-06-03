Президент відзначив воїнів, які застосовують далекобійні санкції

Володимир Зеленський подякував українським військовим, які повертають російську війну в «рідну гавань».

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні, передає Укрінформ.

«Я хочу відзначити наших воїнів, які застосовують наші українські «далекобійні санкції». Дякую вам, воїни, за влучність! СБУ, СБС, ССО, ГУР, СЗР та інші складові, які залучені», - сказав він.

Президент зазначив, що у такий спосіб наші захисники повертають «російську війну в «рідну гавань» найбільш відчутно, і там ця війна й має завершитись».

«Україні потрібен мир», - наголосив Зеленський.

Як повідомлялося, сьогодні Зеленський підтвердив ураження у РФ Петербурзького нафтового термінала, цілей на Кронштадтській базі та підприємства у Тамбовському регіоні.

Фото: ОП