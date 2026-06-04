Проєкт «Хочу жить» оприлюднив список студентів, завербованих до російської армії

Проєкт "Хочу жить" оприлюднив список з 1059 російських студентів, яких Міністерство оборони РФ завербувало до війська.

Як передає Укрінформ, список опублікований на сторінці проєкту у Фейсбуці.

"На п'ятому році російського вторгнення агітатори та військкоми ходять російськими вишами, вербують учорашніх школярів на війну. Зеки у в'язницях вже майже закінчилися, тож доводиться відправляти на фронт дітей. Про те, чому в "другої армії світу" взагалі виникла необхідність у середині навчального року їздити університетами та розповідати казки про службу в підрозділах БПЛА, щоб хоч якось заповнити втрати армії, вербувальники, звісно, замовчують", – ідеться у дописі.

За інформацією проєкту, в опублікованому списку більше половини - це студенти перших та других курсів. 80% - хлопці віком від 18 до 21 року.

"Багато хто з них ще нещодавно готувався до сесії, а тепер готується до відправки в українську кіл-зону. Російські генерали вже поклали в штурмах щонайменше 7,5 тисячі молодих хлопців цього віку – тепер настала черга студентів на навчанні", - зазначається в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, у Росії цілеспрямовано скорочують доступ до гуманітарної та соціальної освіти - натомість розширюють пільги для тих, хто йде воювати проти України.

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