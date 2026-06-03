Сили оборони розширюють middle strike - які цілі уразили в травні

У травні Сили оборони розширили географію та номенклатуру уражень middle strike (ударних БПЛА середньої дальності) по ворожих цілях.

Як передає Укрінформ, про це в Телеграмі повідомляє пресслужба Міноборони.

Зокрема, за інформацією пресслужби, упродовж травня було уражено:

ЗРГК «Панцир-С1» (3 одиниці) – Новий Світ, Генічеська Гірка, аеродром «Саки»;

ЗРК «Тор» та «Тор-М2» (4 одиниці) – Михайлівка, Старий Оскол, Західне, Бердянське;

ЗРК «Бук-М3» – Ольховатка;

ЗРК «Оса» – Донецьк;

Командно-штабна машина комплексу «Бук-М2» – Кадіївка;

Берегова РЛС «МИС-М1» – Маяк;

РЛС «Подльот» – Євпаторія;

РЛС П-18 «Терек» – Софіївка;

РЛС «Каста-2Е» – Мисове;

РЛС «Ястреб» – Новосьоловка;

РЛС 1Л125 «Ніобій-СВ» – Ярськ;

РЛС «Небо-СВ» – Кам’янка;

РЛС «СТ-68» – Феодосія;

РЛС МР-232 «Буссоль-С» – Маріуполь;

8 штабів;

25 пунктів управління БПЛА;

Понад 50 складів та ремонтних баз.

У пресслужбі відзначили, що під вогневий контроль також взята автодорога Р-280, яка з’єднує Ростов-на-Дону з тимчасово окупованим Кримом.

Як повідомляв Укрінформ, агенти партизанського руху "АТЕШ" із числа військовослужбовців РФ повідомляють про кардинальну зміну логістики росіян: склади з FPV-дронами і боєприпасами стрімко переміщуються вглиб від лінії бойового зіткнення.

Фото: Птахи Мадяра