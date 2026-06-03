Сили оборони розширюють middle strike - які цілі уразили в травні
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Укрінформ
У травні Сили оборони розширили географію та номенклатуру уражень middle strike (ударних БПЛА середньої дальності) по ворожих цілях.
Як передає Укрінформ, про це в Телеграмі повідомляє пресслужба Міноборони.
Зокрема, за інформацією пресслужби, упродовж травня було уражено:
- ЗРГК «Панцир-С1» (3 одиниці) – Новий Світ, Генічеська Гірка, аеродром «Саки»;
- ЗРК «Тор» та «Тор-М2» (4 одиниці) – Михайлівка, Старий Оскол, Західне, Бердянське;
- ЗРК «Бук-М3» – Ольховатка;
- ЗРК «Оса» – Донецьк;
- Командно-штабна машина комплексу «Бук-М2» – Кадіївка;
- Берегова РЛС «МИС-М1» – Маяк;
- РЛС «Подльот» – Євпаторія;
- РЛС П-18 «Терек» – Софіївка;
- РЛС «Каста-2Е» – Мисове;
- РЛС «Ястреб» – Новосьоловка;
- РЛС 1Л125 «Ніобій-СВ» – Ярськ;
- РЛС «Небо-СВ» – Кам’янка;
- РЛС «СТ-68» – Феодосія;
- РЛС МР-232 «Буссоль-С» – Маріуполь;
- 8 штабів;
- 25 пунктів управління БПЛА;
- Понад 50 складів та ремонтних баз.
У пресслужбі відзначили, що під вогневий контроль також взята автодорога Р-280, яка з’єднує Ростов-на-Дону з тимчасово окупованим Кримом.
Як повідомляв Укрінформ, агенти партизанського руху "АТЕШ" із числа військовослужбовців РФ повідомляють про кардинальну зміну логістики росіян: склади з FPV-дронами і боєприпасами стрімко переміщуються вглиб від лінії бойового зіткнення.
Фото: Птахи Мадяра