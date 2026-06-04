На фронті за добу сталися 279 боєзіткнень з російськими військами

Ворог завдав трьох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет та 74 авіаційні удари, скинувши 232 керовані авіабомби.

Крім того, загарбники застосували 10221 дрон-камікадзе та здійснили 3435 обстрілів, з яких 57 - із реактивних систем залпового вогню.

Армія РФ завдала авіаударів у районах Линового, Бачівська та Слободи Сумської області.

Авіація Сил оборони уразила чотири пункти управління, вісім районів зосередження особового складу, артилерійську систему, пункт управління безпілотними літальними апаратами та один інший важливий ворожий об’єкт росіян.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках сталося два боєзіткнення. Ворог завдав двох авіаударів із застосуванням п'яти керованих авіабомб, а також здійснив 66 обстрілів, зокрема два - із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни 11 разів штурмували поблизу Стариці, Лимана, Вільчі, Ізбицького та Охрімівки.

На Куп’янському напрямку захисники України зупинили чотири ворожі атаки поблизу Новоплатонівки, Подолів та Куп’янська.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 21 спробу загарбників просунутися неподалік Дерилового, Дробишевого, Ставків, Лимана, Озерного, Новоселівки та Ямполя.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили 19 спроб росіян просунутися в районах Рай-Олександрівки, Калеників, Різниківки, Кривої Луки та Закітного.

На Краматорському напрямку захисники України зупинили одну російську атаку в районі Привілля.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 12 атак поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Русиного Яру та Іллінівки.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 43 штурмові дії російської армії в районах Вільного, Кучерового Яру, Котлиного, Сергіївки, Василівки, Родинського, Гришиного, Покровська, Новомиколаївки, Новопавлівки та Удачного.

На Олександрівському напрямку ворог 14 разів намагався просуватись у районах Вороного, Воскресенки, Січневого, Грушівського, Вербового і Тернового.

На Гуляйпільському напрямку сталося 37 російських атак у районах Прилук, Добропілля, Цвіткового, Солодкого, Воздвижівки, Залізничного, Оленокостянтинівки, Варварівки, Гуляйпільського, Староукраїнки, Затишшя та Чарівного.

На Оріхівському напрямку ворог п'ять разів намагався вклинитися в оборону поблизу Щербаків, Степового, Кам’янського та Степногірська.

На Придніпровському напрямку наступальних дій росіян не зафіксовано.

На Волинському і Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань РФ не виявлено.

Як повідомляв Укрінформ, загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 4 червня 2026 року, становлять близько 1 369 340 осіб.

Фото: 10-та окрема гірсько-штурмова бригада «Едельвейс»