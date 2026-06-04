Сирський: Триває робота над формуванням четвертого ешелону ППО, який прикриватиме ще дві області України

У ЗСУ триває робота над формуванням четвертого ешелону ППО, який прикриватиме ще дві області України.

Як передає Укрінформ, про це головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський заявив у Фейсбуці.

За його словами, наслідки щоденних повітряних ударів РФ по території України були б значно важчими, якби не системна робота Збройних сил України щодо розбудови "малої ППО" та зміцнення її спроможностей.

"Сьогодні більша частина знешкоджених російських "шахедів", "гераней" та інших засобів повітряного нападу — це результат роботи наших БПЛА-перехоплювачів", - зауважив Сирський.

Як зазначив головнокомандувач, у травні українські дрони-перехоплювачі в трьох ешелонах протиповітряної оборони знищили понад 3,5 тисячі ворожих БПЛА різних типів. За цей час зросла не лише кількість збитих безпілотників, а й ефективність роботи "малої ППО". Найвищу результативність демонструє другий ешелон, за який відповідають Сили безпілотних систем: понад 1,2 тисячі збитих дронів лише за травень.

"Ми нарощуємо кількість екіпажів БПЛА-перехоплювачів і продовжуємо навчання персоналу. Триває робота над формуванням четвертого ешелону ППО, який прикриватиме ще дві області. Активно залучаємо й армійську авіацію: у травні нашими гелікоптерами було знищено понад 440 російських дронів різних типів. Вертольоти обладнуємо сучасними засобами виявлення та прицілювання, розширюємо лінійку засобів ураження новим ракетним озброєнням, яке вже демонструє відмінні результати", - зазначив Сирський.

"Водночас, - підкреслив генерал, - ми пам’ятаємо, що російський агресор не стоїть на місці. Ворог постійно змінює тактику застосування БПЛА, збільшує їхню кількість і покращує якість. Агресор планує дотягнути частку реактивних ударних дронів до 50%. Це ставить перед нами нові виклики, які потребують своєчасної реакції".

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Як повідомив Сирський, на робочій нараді з питань протидії ворожим ударним БПЛА він заслухав пропозиції щодо підвищення ефективності ППО та подальших рівнів модернізації вітчизняних перехоплювачів.

"Нагальним залишається питання щодо кількості бойових частин для дронів-перехоплювачів, але Збройні сили України намагаються нарощувати власні спроможності у виробництві таких елементів. За підсумками наради визначив завдання за цими та іншими напрямками на наступний період", - додав головнокомандувач.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Повітряних сил Збройних сил України, у травні 2026 року протиповітряна оборона знищила понад 57 тисяч російських повітряних цілей.

Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine