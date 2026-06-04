Росія вже втратила 100 тисяч військових через удари Сил безпілотних систем

«11 червня 2025 року було створено угруповання Сил безпілотних систем. Сьогодні, рівно через 358 діб від початку його бойової роботи, підрозділи угруповання подолали позначку у 100 000 підтверджених втрат живої сили противника», - йдеться в повідомленні.

У СБС уточнили, що до статистики включені безповоротні та санітарні втрати. Кожне ураження підтверджене відповідними матеріалами та зафіксоване у військовій системі ситуаційної обізнаності «Дельта».

Наголошується, що цей результат став наслідком щоденної роботи операторів, розвідників, аналітиків та всіх військовослужбовців угруповання, які системно знижують бойовий потенціал противника.

За даними пресслужби, серед найбільш чутливих втрат противника: 248 засобів ППО; 817 танків; 1379 БТР, БМП та інших бойових броньованих машин; 4 890 гармат; 342 САУ; 281 РСЗВ; 26 430 одиниць логістичної техніки; 29 903 розвідувальних БпЛА; 7 633 БпЛА типу Shahed та «Гербера»; 13 літаків і гелікоптерів; 10 848 позицій і точок вильоту операторів БпЛА.

Як повідомляв Укрінформ, загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 4 червня 2026 року, становлять близько 1 369 340 осіб, зокрема, 1300 - за минулу добу.

Фото: Костянтин Ліберов