Після рішення Швеції Україна очікує нових арештів суден із викраденим зерном - Власюк

Шведський суд підтримав позицію української сторони у справі суховантажу Caffa, який фігурує у розслідуванні щодо незаконного заходу в порти на тимчасово окупованих територіях та вивезення агропродукції.

Про це повідомив уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк у коментарі Укрінформу.

«Рішення шведського суду про арешт судна Caffa стало першим практичним результатом за запитом української сторони щодо судна, яке використовувалося для незаконного вивезення українського зерна з тимчасово окупованих територій. Це підсанкційний суховантаж, який раніше був затриманий, а тепер отримав повноцінний арешт за зверненням України», - зазначив він.

За даними слідства, судно системно порушувало правила заходу в порти на ТОТ та використовувалося для вивезення української агропродукції.

За словами Власюка, для приховування маршрутів застосовувалися схеми фальшивої реєстрації, зокрема в міжнародних базах судно позначалося як Guinea False.

«Шведський суд погодився з аргументами слідства та визнав законність арешту, зазначивши, що за матеріалами справи судно могло бути залучене до вчинення злочину, який розслідується як воєнний - за фактом в’їзду на тимчасово окуповану територію України з метою заподіяння шкоди інтересам держави, а також виїзду з неї (ст. 332-1 КК України). Отже, суд підтримав позицію української сторони та відкрив можливість для подальших рішень у межах українського кримінального провадження», - підкреслив уповноважений.

Власюк пояснив: якщо український суд ухвалить відповідне рішення, це може стати підставою для остаточної конфіскації судна та передачі Україні, «саме тому цей кейс є безпрецедентним».

«Це перший успішний результат у такій категорії справ і наслідок спільної роботи СБУ, ГУР, СЗР, Офісу Президента, МЗС та Офісу генерального прокурора. Окрема подяка шведським компетентним органам і суду за професійну роботу та готовність до ефективної співпраці з Україною», - зазначив Власюк, висловивши сподівання, що цей підхід підхоплять й інші держави.

«Важливо, щоб українські запити щодо російських суден, залучених до перевезення викраденої продукції з окупованих територій або обходу обмежень, дедалі частіше завершувалися реальними юридичними рішеннями», - резюмував він.

Як повідомляв Укрінформ, 6 березня берегова охорона Швеції за підозрою в порушенні міжнародних правил судноплавства затримала в Балтійському морі неподалік міста Треллеборг вантажне судно Caffa, яке перебуває під санкціями України.

Поліція Швеції заявила, що воно ходить під фальшивим прапором і підозрюється в порушенні морського права та закону про безпеку суден.

Одному члену екіпажу оголосили підозру в порушенні національного та міжнародного законодавства. Більшість з 11 членів екіпажу судна Caffa є росіянами.

Наприкінці квітня після рішення прокуратури Швеції суховантажне судно Caffa, затримане поблизу міста Треллеборг на шляху до російського Санкт-Петербурга, було конфісковане.

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив 4 червня, що суд у Швеції затвердив арешт судна Caffa, яке могло бути залучене до незаконного вивезення української продукції з тимчасово окупованої РФ території.