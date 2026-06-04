Зеленський написав листа Путіну і запропонував особисту зустріч для завершення війни

Президент України Володимир Зеленський запропонував російському очільнику Володимиру Путіну провести особисту зустріч для обговорення шляхів завершення війни.

Про це йдеться у відкритому листі Зеленського до Путіна, оприлюдненому на сайті Президента України, передає Укрінформ.

«Досить війни. Україна пропонує закінчити цю війну. Треба зробити це чесно, достойно й гарантувати, що не буде нового розпалення війни. Ми бачимо, що Сполучені Штати приділяють усю свою увагу питанню Ірану, і неправильно просто чекати, коли у їхній увазі черга дійде до війни у Європі. Україна пропонує закінчити війну у форматі між нами і вами. Я пропоную вам зустріч», - - написав глава Української держави.

Він зазначив, що така зустріч може відбутися у третіх країнах, які традиційно виступають майданчиками для міжнародних переговорів, зокрема у Швейцарії, Туреччині або державах Арабського світу. При цьому Зеленський наголосив, що не розглядає можливості проведення перемовин у Москві чи Києві.

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Глава держави також заявив про готовність України до повного припинення вогню на час переговорного процесу. Моніторинг режиму тиші можуть забезпечувати міжнародні партнери, зокрема США.

За даними розвідки, зауважив Президент, Путін розглядає плани війни на 2027−2028 роки, хоче ще більше втягнути у війну Білорусь, а також «розігрує якусь партію з Придністров'ям».

«Якщо ви особисто у своїх думках не прийдете до ідеї, що цю війну час завершувати, Україна продовжить боротися за своє існування. У нас будуть ті, хто нас підтримає. Але й вам доведеться значно більше боротися за ваше існування – не Росії, а ваше особисте. І це не погроза від мене чи України. Це факти російської історії, які ви добре знаєте: коли Росія втомлюється, відбуваються зміни. Ми можемо працювати на таку втому. Ви можете зупинити свою війну», - йдеться у відкритому листі.

Глава Української держави закликав до визначення чіткої дати переговорів та залучення до процесу міжнародних партнерів, зокрема США та європейських країн, як потенційних гарантів безпеки.

Окремо Зеленський зазначив, що Україна готова до масштабного обміну полоненими за формулою «всіх на всіх», а також наполягає на поверненні українських цивільних та дітей, вивезених під час війни.

Як повідомляв Укрінформ, Володимир Зеленський заявив, що РФ поступово втрачає ініціативу на полі бою, і це відкриває можливість для дипломатичного врегулювання війни, зараз існує вікно для перемовин.

Фото: ОП