У ЗМІ просять не згадувати Росію: дипломат розповів про складнощі комунікації на Близькому Сході

Україні складно доносити свою позицію через офіційні медіа на Близькому Сході, тому потрібні креативні підходи та адаптвція наративів до історичного досвіду кожної країни.

Про це перший секретар Департаменту Близького Сходу та Північної Африки МЗС Іван Сегеда заявив на круглому столі «Україна – Близький Схід: нова архітектура партнерства», присвяченому запуску арабомовної версії сайту Укрінформу.

Посилаючись на власний досвід роботи в арабських країнах, дипломат зазначив, що місцеві медіа намагаються уникати висвітлення конфліктних зовнішньополітичних тем і воєн, зокрема російсько-української війни. Тому Україні складно доносити свою позицію через офіційні засоби масової інформації. За словами Сегеди, дипломатів, які працюють з медіа, нерідко відкрито просять не згадувати Росію.

«Тобто тут треба проявити креативність, щоб і наша заява пройшла у ЗМІ, інакше її просто не опублікують, і водночас донести нашу позицію, що ми боремося, що ми протистоїмо в загарбницькій війні», - сказав Сегеда.

Читайте також: Укрінформ офіційно запустив арабську версію сайту

Для кожної країни, вважає він, необхідно знаходити власний наратив, який допоможе краще пояснити українську позицію через зрозумілі для місцевої аудиторії історичні паралелі.

«Для Кувейту, де я працював, це, звісно, визволення від Іраку, коли світ став поруч з Кувейтом проти загарбницької війни. І зараз ми теж гуртуємо навколо себе наших партнерів, тому що для нас це боротьба за незалежність і свободу. Для Алжиру це також близько, адже вони мали власну війну за незалежність. Для будь-якої країни можна знайти правильний шлях до її серця, щоб вона зрозуміла нашу позицію через свою історію», - зазначив дипломат.

Як повідомляв Укрінформ, директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос заявив, що Україна має будувати власну довгострокову стратегію на Близькому Сході, оскільки тактичні успіхи та асиметричні кроки не можуть замінити постійної інституційної присутності в регіоні.

Фото Укрінформу можна купити тут