Зеленський нагородив ще 376 військових, 108 з них – посмертно

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ще 376 захисників України, 108 із них – посмертно.

Як передає Укрінформ, відповідний указ № 480/2026 опублікований на сайті глави держави.

У документах вказано, що нагороди присвоєні за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку.

Оборонці отримали ордени Богдана Хмельницького, «За мужність» та медалі «За військову службу Україні» та «Захиснику Вітчизни».

Як повідомляв Укрінформ, Зеленський присвоїв звання Героя України шістьом військовослужбовцям, п’ятьом з них - посмертно.

Фото: ОП