Зеленський нагородив ще 376 військових, 108 з них – посмертно

Зеленський нагородив ще 376 військових, 108 з них – посмертно

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ще 376 захисників України, 108 із них – посмертно.

Як передає Укрінформ, відповідний указ № 480/2026 опублікований на сайті глави держави.

У документах вказано, що нагороди присвоєні за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку.

Оборонці отримали ордени Богдана Хмельницького, «За мужність» та медалі «За військову службу Україні» та «Захиснику Вітчизни».

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Як повідомляв Укрінформ, Зеленський присвоїв звання Героя України шістьом військовослужбовцям, п’ятьом з них - посмертно.

Фото: ОП

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