Операція «Ескулап»: поліція провела майже 60 обшуків у посадовців лікарських комісій

Правоохоронці у межах операції "Ескулап" провели майже 60 одночасних обшуків у представників військово-лікарських комісій (ВЛК) та експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО).

Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції, передає Укрінформ.

У Нацполіції зазначили, що проводять системну роботу з викриття корупційних правопорушень серед посадовців медичних комісій.

"Такі відпрацювання спрямовані не лише на викриття окремих фактів корупції, а на системне очищення сфери від зловживань. Тому у межах операції під умовною назвою «Ескулап» правоохоронці перевіряють отриману інформацію з викладеними відомостями в деклараціях. Суми розбіжностей між активами в декларації та реальним станом коливаються від 2 до 11 млн грн", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, загальна сума виявлених недостовірних відомостей у деклараціях посадовців сягає 200 млн грн.

За інформацією правоохоронців, ідеться про незадекларовані активи близьких родичів, зокрема автомобілі, квартири, будинки, земельні ділянки та готівку. В інших випадках задекларовані активи суттєво перевищували офіційні доходи.

У межах кримінальних проваджень поліцейські провели 58 обшуків за місцями проживання фігурантів і в транспортних засобах у 16 регіонах України.

Під час обшуків вилучили автомобілі, зокрема Mercedes-Benz GLE 300D 2025 року вартістю понад 100 тис. доларів, готівку в національній та іноземній валютах, медичні документи, виписки та документи ВЛК 36 пацієнтів, а також договори, чеки про переказ коштів і оплату товарів на суми від 600 тис. грн до понад 1 млн грн.

У поліції заявили, що вилучені документи можуть свідчити про легалізацію коштів, отриманих незаконним шляхом. Усі факти перевірятимуть у межах кримінальних проваджень.

Крім того, протягом кількох днів правоохоронці склали понад 230 протоколів про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, за статтею 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення вимог фінансового контролю).

Досудове розслідування триває. Поліція проводить подальші заходи для збору доказів і підготовки повідомлень про підозру фігурантам проваджень.

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Як повідомлялося, 29 травня у поліції заявили, що від початку року оголосили понад 180 підозр у схемах ухилення від мобілізації через ТЦК та ВЛК.