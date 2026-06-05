У ЦНАПах впроваджуватимуть сервіси зі штучним інтелектом

Адміністратори ЦНАПів використовуватимуть штучний інтелект у роботі через Національну вебплатформу центрів надання адмінпослуг.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації, передає Укрінформ.

«Уряд ухвалив постанову, яка дозволяє офіційно інтегрувати ШІ в Національну вебплатформу центрів надання адмінпослуг (Платформа Центрів Дія). Відтепер адміністратори ЦНАПів зможуть використовувати штучний інтелект у роботі», - йдеться в повідомленні.

Як наголошують у Мінцифри, ШІ візьме на себе рутину та допоможе адміністраторам миттєво отримати потрібну інформацію. Працівники ЦНАП та інші фахівці держсервісів зможуть у режимі реального часу отримувати від ШІ точні підказки та роз’яснення щодо будь-яких послуг. Також штучний інтелект автоматизує навчальні процеси: це дасть змогу формувати запит для підвищення кваліфікації та миттєво здобувати актуальні знання онлайн.

Крім того, технологія автоматизує пошук потрібної інформації серед тисяч законів, постанов та нормативних актів.

Також очікується, що розумний помічник зведе до мінімуму людський фактор та заощадить час адміністраторів.

Єдина система Мінцифри створює цифровий інструмент на платформі центрів Дія, що забезпечує обмін інформацією та швидкий зворотний зв’язок на запити громадян у єдиній системі для всіх надавачів послуг.

Як повідомлялося, понад 1 млн громадян скористалися ШІ-асистентом Дія.AI протягом першого тижня після запуску сервісу в мобільному застосунку.