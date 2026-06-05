Уряд спрощує повернення молоді з тимчасово окупованих територій

Дипломатичні установи України оформлюватимуть посвідчення особи для повернення громадян, народжених після 24 серпня 1991 року на тимчасово окупованій території, навіть якщо інформації про них немає в державних реєстрах.

Як передає Укрінформ, про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко у Телеграмі.

"Уряд запускає річний експериментальний проєкт, який дозволить оформлювати посвідчення особи на повернення в Україну громадянам, народженим після 24 серпня 1991 року на тимчасово окупованій території, навіть якщо інформація про них відсутня в державних реєстрах", - ідеться в повідомленні.

Оформити документ можна буде через визначені закордонні дипломатичні установи України, зокрема в Туреччині, Грузії, Вірменії, Казахстані та інших країнах. Для встановлення особи використовуватимуть державні реєстри, а якщо цього недостатньо - підтвердження від близьких родичів, у тому числі через відеозв’язок.

Як наголосила Свириденко, це рішення охоплює людей, які через окупацію опинилися без чинних українських документів і фактично втратили можливість легально повернутися в Україну.

Оформити посвідчення у визначених дипустановах можна буде безоплатно, уточнила очільниця уряду. Для дітей до 16 років звернення зможуть подавати батьки або законні представники.

За словами Свириденко, на практиці це означає, що більше наших громадян зможуть виїхати з окупації або з території Росії та повернутися на підконтрольну Україні територію.

Держава створює для цього зрозумілий і доступний механізм, який працюватиме навіть у складних життєвих обставинах, наголосила прем'єр-міністр.

Як повідомлялось, до України евакуювали з тимчасово окупованих територій та РФ 10 юнаків та дівчат віком 18 -19 років.

Фото: Bring Kids Back UA