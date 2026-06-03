Понад 1,6 мільйону дітей в окупації стирають українську ідентичність - експертка

Понад 1,6 мільйону дітей в окупації стирають українську ідентичність - експертка

Ексклюзив
Укрінформ
Росія продовжує реалізовувати масштабну політику русифікації українських дітей як на тимчасово окупованих територіях, так і щодо дітей, яких було депортовано до РФ.

Про це в ефірі програми «Є Розмова» заявила юристка-міжнародниця та експертка Регіонального центру прав людини Катерина Рашевська.

За її словами, Україна офіційно ідентифікувала 20 570 депортованих і примусово переміщених дітей, однак реальна кількість постраждалих може бути значно більшою.

«На сьогодні близько 20 тисяч 570 депортованих та примусово переміщених дітей, а понад 1 мільйон 600 тисяч дітей в окупації піддаються однаковим політикам зі стирання української ідентичності, виховання російського патріотизму та підготовки до служби в збройних силах Російської Федерації», – зазначила Рашевська.

Експертка наголосила, що метою Росії є не лише фізичне переміщення українських дітей, а й їхнє подальше перевиховання та інтеграція в російський політичний і культурний простір.

«Для Російської Федерації ці діти – не просто людський ресурс. Для них це громадяни, яких вони прагнуть виховати російськими патріотами», – підкреслила юристка.

За словами Рашевської, російська влада активно використовує примусову паспортизацію, систему освіти, молодіжні організації та військово-патріотичні рухи для формування лояльності до російської держави.

Окрему увагу експертка звернула на становище дітей, які залишаються на тимчасово окупованих територіях.

«Окупація – це не мир. Окупація – це інша війна. Це інше поле бою, де фактично борються за людські уми, за дитячі серця, за те, чиїми громадянами виростуть ці діти», – зазначила вона.

Водночас Рашевська нагадала, що після видачі ордерів Міжнародного кримінального суду на арешт глави Кремля Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової процес повернення дітей активізувався. Якщо до березня 2023 року Україні вдалося повернути близько 300 дітей, то зараз ця цифра становить вже 2 182 дитини, повідомила експертка.

Вона також наголосила, що боротьба за повернення українських дітей є питанням майбутнього держави.

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«Росіяни вкрали минуле цих дітей, але ми ще повинні поборотися за їхнє майбутнє», – підкреслила Рашевська.

За словами юристки, міжнародна спільнота повинна посилювати санкційний тиск на Росію, розширювати механізми повернення дітей та притягнення винних до відповідальності, адже йдеться не лише про долю тисяч дітей, а й про майбутнє української нації.

Як повідомляв Укрінформ, Євросоюз та Велика Британія розширили санкції проти Росії за депортацію українських дітей.

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