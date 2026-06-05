Понад 400 000 учнів вивчають «Захист України» - Лісовий

Предметом "Захист України" охоплено понад 400 тис. учнів, створено майже 1 тис. осередків для навчання, підготовлено і викладають предмет понад 4,3 тис. вчителів.

Про це під час Форуму "Захист України: урок, який не закінчується" сказав міністр освіти та науки Оксен Лісовий, передає кореспондент Укрінформу.

"Наші результати - це 406 741 старшокласник, який уже набуває впевненості у своїй спроможності протистояти будь-якому виклику, 4 345 вчителів, викладачів Захисту України, 95 підготовлених тренерів, 80 супервізорів для того, щоб спільнота працювала, для того, щоб ми обмінювалися досвідом, мали зворотний зв'язок. І майже тисяча осередків", - сказав Лісовий.

За його словами, поки що охоплення предметом "Захист України" становить 65% учнів старших класів, на 1 вересня 2026 року планується охопити 80% старшокласників та створити ще 160 осередків для навчання. Як нагадав Лісовий, на облаштування вже створених і створення нових осередків у 2026 році передбачено 500 млн грн. Ще 28,8 млн грн цього року спрямовано на підвищення кваліфікації вчителів. Також триває навчання супервізорів за модулями зі стрілецької підготовки, основ національної безпеки та БПЛА, а також педагогів за цими напрямами. Крім того, триває підготовка нових учителів, які розпочнуть роботу з 1 вересня 2026 року.

Він нагадав, що для запуску предмета "Захист України було створено нову програму, яка передбачає більшу частину практичних занять та випущено посібник з дев'яти частин, який містить 140 сценаріїв занять. У 2025 році проведені перші змагання з "Захисту України", які пройшли у 19 регіонах, участь в них взяли 152 учасники та учасниці.

Як зазначив Лісовий, впровадження нового змісту предмета стало можливим у співпраці МОН, Міноборони, Мінветеранів, Мінцифри, Верховної Ради та бойових підрозділів, зокрема бригади "Азов».

"Всі знають фразу, яка була сформульована в Європі після Другої світової війни: "Ніколи знову". Ніколи знову ми не повинні опинитися в ситуації, коли наших дітей вбивають. Ніколи знову ми не повинні опинитися беззбройними перед обличчям агресії. Ніколи знову ми не повинні дозволити втручатися в нашу оборонну політику зовнішнім державам, якими б великими нашими друзями вони не здавалися на той момент. Ніколи знову ми не повинні опинитися перед обличчям будь-яких загроз непідготовленими. Ніколи знову ми не повинні відчувати страх. І, власне, на це спрямована програма "Захист України", яку ми інтегрували в школу, через яку, відповідно до вимог Конституції, проходить кожен громадянин і громадянка, незалежно від віросповідання, статі, національного походження", - наголосив Лісовий.

Як повідомляв Укрінформ, у 2025-2026 навчальному році в школах збільшили кількість годин предмета "Захист України" до двох обов'язкових годин на тиждень. Збільшення тижневого навантаження до 2 годин створює можливості для глибокого вивчення тактичної медицини, технологій безпілотних систем, протидії дезінформації та інших критично важливих умінь для самозахисту.